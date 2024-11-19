中華車 J Spacezxab 年銷售量1.5萬台

中華汽車（2204）19日宣布推出全新世代 J Spacezxab 在 11月 19 日正式上市，中華汽車總經理陳昭文表示，公布JSPACE正式售價，廂車舊換新50萬起、貨車48萬起，年銷售量1.5萬台，較過去增加3,000台。

JSPACE 不只在動力、配備及內外觀全面升級，更領先同業首度於商載 Level2ADAS 先進駕駛輔助系統，安全防護一次到位。新世代JSPACE以跟同級相當的價位帶提供更優具規格配備選擇，自11/18展開預接單銷售，即掀起討論與銷售熱潮，截至今整體接單已突破1,200台，年底前將挑戰3,500台。

新世代 JSPACE 廂車開拓全新市選擇，不僅具備同級最強勁的107PS動力及8速自排變速箱的優異性能，並擁有寬敞且多元運用變化的內部空間，另搭載與乘用車同等級的Level2ADAS先進駕駕駛輔助系統，充分滿足新世代消費者的駕駛需求。而 JSPACE 貨車擁有傲視同級的 985kg的最大載重能力，更大幅放大貨台尺寸，讓各行各業的商用頭家們能有冠軍頂規的最佳選擇。