桃機第三航廈承攬傳弊案 東元：配合檢調查辦
媒體報導，桃園機場第三航廈承攬爆出弊案，機電大廠東元智慧能源事業群總經理張松鑌列為被告限制住居。東元今天下午接受記者詢問回覆，公司向來重視誠信經營企業文化，將全力配合檢調查辦事證，釐清案情。
媒體報導，檢調接獲檢舉，東元電機與偉銓營造共組團隊，承攬桃園國際機場第三航廈能源中心工程爆出弊案，檢察官18日漏夜偵訊，張松鑌尚有事證待釐清，限制住居。
東元對此發布重大訊息指出，檢調單位到公司進行搜索調查承攬桃機第三航廈案，公司配合調查以供釐清案件事實。
東元下午接受記者詢問說明，有關桃園國際機場第三航廈能源中心工程案，目前將張松鑌列為被告限制住居一事，基於偵查不公開，東元聲明，向來重視誠信經營企業文化，將全力配合檢調查辦事證，釐清案情。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言