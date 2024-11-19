華安與台灣田邊製藥簽訂MOU 全球授權布局再下一城

華安（6657）19日公告，與日本田邊三菱製藥株式會社子公司、台灣田邊製藥公司簽訂F703DFU在台灣與東南亞(東協)商業化權利合作備忘錄（MOU）。華安醫學治療糖尿病足潰瘍(DFU)新藥F703DFU，目前正在美台兩地執行三期臨床試驗，未來F703DFU解盲成功後，將透過與田邊三菱製藥母公司，進入台灣及東南亞的DFU市場。

根據東京證券交易所公布，田邊三菱製藥2022年（2021年4月~2022年3月）營業額高達3,859億日圓，為全球前50大製藥企業，田邊三菱製藥業務以處方藥為主的醫藥品的製造和銷售，截至去年員工已超過6,300人，業務遍布全球130多個國家。

華安醫學表示，該公司治療DFU的新藥F703DFU目前正在美國及台灣執行三期臨床試驗，公司預計明年上半年申請F703DFU歐盟三期臨床試驗外，美國及台灣執行的三期臨床試驗預計明年收案完成及解盲。如果F703DFU順利解盲成功，屆時可以先申請台灣藥證，並將透過與田邊三菱製藥母公司，進入台灣及東南亞的DFU市場。

華安醫學除了有F703DFU、F701防止異常性落髮用藥、F703VLU下肢靜脈潰瘍在臨床試驗階段外，公司的F705PD巴金森氏症口服藥已於10月4日向衛福部食品藥物管理署(TFDA)提出人體一期臨床試驗審查（IND），這是華安往退化性神經疾病的重大里程碑，因此公司預計明年第1季取得F705PD一期臨床試驗成果後，規劃在明年第2季提出F705PD二期臨床試驗申請案，接下來公司將陸續提出阿茲海默症、自閉症、創傷症候群的二期臨床試驗。

華安醫學的巴金森氏症神經細胞實驗顯示，可以增加神經細胞中的ATP，動物實驗也顯示可增加神經微膠細胞內的粒線體數目，同時提升細胞內的ATP，實驗成果令人振奮。華安醫學運用人體細胞中原本就存在的ENERGI來增加細胞能量ATP的創新治療手段，也經由德國知名的馬克斯·普朗克研究所（Max Planck Institutes）提出ATP可以作為生物助溶劑的看法來證實華安醫學的F705PD科學基礎。

由於目前市面上巴金森氏症用藥主要是在補償多巴胺細胞缺失進行症狀治療，華安醫學的F705PD實驗結果發現可以增加 Tryrosin Hydroxylase表現而避免蛋白質堆積，不僅優於市面上僅能症狀治療的藥品外，且華安醫學F705PD亦可延緩巴金森氏症疾病的第1期到第五期進程。因此華安醫學有機會成為台灣第一個巴金森氏症新藥，為巴金森氏症患者「活得久」同時「活得好」帶來新曙光。