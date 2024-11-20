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房產大數據／貸款難度升高！熱門關鍵字「撿便宜」議價好時機曝光

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《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統
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第七波信用管制政策自9月推出後，對台灣房市的熱度造成了顯著影響。央行總裁楊金龍於11月14日表示，該政策的目的是推動房市「軟著陸」，目前政策效果已逐步顯現。他同時透露，當前並無計畫推出第八波信用管制的措施。這番表態讓許多購屋族稍稍鬆了一口氣，但市場的不確定性依然籠罩，後續發展仍值得觀察。（延伸閱讀：央行無意推第八波房市管制？高房價逼人出走　專家揭潛藏風險

《房產溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，觀察近一周內（2024/11/11~2024/11/17）討論「購屋族」，不少網友關注「撿便宜、交易量、買氣、房價、降溫、房貸」等熱門關鍵字。網友們表示受銀行貸款緊縮影響，房市買氣顯著低迷，交易量減少，許多人期待房價隨之下跌，好趁低價入場。：「進不進場先看看貸不貸得到」、「確實市場目前很冷很冷」、「有感覺買的人變少」、「現在根本可以慢慢看」、「這個坎是蠻大的」。

硬著陸風險不可忽視！目前正是買房好時機？

對於央行希望房市在2025年實現軟著陸的樂觀預期，市場內部卻不乏質疑聲音。今（18）日東海大學管理學院正式宣布成立EMBA「不動產經營管理組」，台中市不動產開發商業同業公會理事長林正雄在記者會上表示：「房市買氣急凍已成事實，交易糾紛也有明顯增長」。林正雄以中國房市舉例，表示當初就是因為過於嚴厲的打房措施，才重創了當地的房地產市場，因此呼籲政府務必慎重，如果政策過度干預，可能導致「硬著陸」的局面：「台灣房市已有大陸的影子，別等到真的硬著陸再來救市」。

林正雄也進一步指出，川普再次當選美國總統後，建材價格可能再度上漲，加劇通貨膨脹的壓力。在這樣的市場條件下，林正雄建議有能力購房的民眾可以趁目前房市買氣冷淡時議價入場，或許是較好的時機。

房市仍有支撐力　中古屋能否成為主力是軟著陸關鍵

針對房市現況，正心不動產估價師聯合事務所所長黃昭閔以20年的市場數據說明，指出每年約32至33萬棟的買賣移轉棟數是房市榮枯的臨界點，預估2024年仍能達到此目標。黃昭閔認為，儘管市場回到2019年之前的多頭走勢（35萬棟以上）的可能性不大，但現階段仍有支撐力。

黃昭閔進一步分析指出，此次打炒房政策對中古屋市場的影響最為直接。隨著房地合一稅5年閉鎖期的首批房產釋出，許多5年前購屋的業主開始出售房產，對他們而言，現在賣房只是賺多賺少的問題。這批房源有望成為市場交易的重要支撐力量。

此外，黃昭閔認為，房市已出現「軟著陸」的跡象，雖然市場稍有降溫，但整體仍屬穩定發展，後續的變化仍值得密切觀察。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年11月11日至2024年11月17日。
資料來源：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統。
研究方法：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『購屋族』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。
*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

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