MG HS車款有望符合國產化標準 最快下個月能開始恢復接單

自駕車（無人駕駛）科技雖先進，若仍出現嚴重事故，消費者不敢搭乘也沒用！近來包括中國、美國、日本、新加坡與澳洲等國都在積極研發無人計程車。問題是，包括交通事故、系統故障造成的堵車，交通系統的多變與複雜，都讓自駕計程車難獲得民眾信任。廠商盼透過修法與改革交通系統，增加自駕計程車流通率。

2024-11-19 14:09