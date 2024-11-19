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MG HS車款有望符合國產化標準 最快下個月能開始恢復接單

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
MG HS車系。中華車提供
MG HS車系。中華車提供

MG車款在全面改良自製率之後，中華車（2204）總經理陳昭文表示，積極配合國產新制，MG相關車款的自製率已送產業發展署申請，今年夏天推出的新款MG HS SE 1.5T有望最先符合政策的國產化標準，預計最快下個月能開始恢復接單，其餘的車款將依計畫陸續提出申請。

陳昭文指出，積極配合政策加速零件國產化，務求滿足政府自製化要求，MG正積極提升國產車自製化政策，加速國產化進度，MG努力及產發署指導下，全力加快提升在地化比率，MG HS車款自製率已經拉上2成，預計本月底就會公布的新售價並接單。

中華車 國產車

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