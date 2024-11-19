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台灣中油公廁清潔總動員 花蓮舉辦兼助振興觀光

中央社／ 花蓮縣19日電

今天是「世界廁所日」，台灣中油公司在花蓮吉安南埔加油站舉辦「公廁清潔總動員」活動，董事長方振仁帶頭清掃廁所，強調重視衛生環境，兼顧助花蓮觀光振興一臂之力。

方振仁說，「世界廁所日」對中油公司而言非常重視，每年會挑一適合地點舉辦，希望能環島一週，這一次選擇花蓮舉辦具特別意義，因花蓮受地震、颱風災害，觀光產業受創，希望藉此活動帶動觀光。

中油公司指出，聯合國將每年11月19日訂為「世界廁所日」，希望能喚起全球對於弱勢族群缺乏衛生設施的重視，並鼓勵政策改革、推動衛生教育。今年主題為「和平之所」，強調每個人都應享有安全、乾淨的衛生環境，呼籲社會各界共同合作，改善全球衛生基礎設施，進而實現全球健康與和平的共同目標。

中油公司2021年起在台北的內湖站、台南的新厝亞東站及南投的草屯新豐站舉行「公廁清潔總動員活動」，從北到南持續響應世界廁所日，今年邁入第4年。

方振仁說，中油有直營和加盟的加油站，全台有1900多座中油體系的加油站，希望建構用路人或附近居民視為家一般的溫暖的加油站；要求每一加油站員工定時、定期清潔公廁來服務大眾，也編列獎金鼓勵員工做得更好。

中油公司說明，從1970年起開始在風景區、交通幹道加油站設置「公用」廁所，並從1976年起，全面對外開放加油站廁所供民眾使用。2017年開始設置公廁免治馬桶，2021年在台灣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情三級警戒期間，當全台公廁都關上門的艱鉅時刻，台灣中油加強清潔消毒，堅持為還在外工作的民眾開啟方便之門。

在中油公司推動公廁文化的努力下，台灣中油直營加油站提供優質如廁環境，每年均獲得各界肯定，今年台東豐榮站、台南營業處等80座直營站、宜蘭員山站分別獲得各縣市政府績優公廁「金質獎」。

中油 加油站 廁所

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