自駕計程車當道 贏得信任是挑戰

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】

自駕車（無人駕駛）科技雖先進，若仍出現嚴重事故，消費者不敢搭乘也沒用！近來包括中國、美國、日本、新加坡與澳洲等國都在積極研發無人計程車。問題是，包括交通事故、系統故障造成的堵車，交通系統的多變與複雜，都讓自駕計程車難獲得民眾信任。廠商盼透過修法與改革交通系統，增加自駕計程車流通率。

科技大廠搶投自駕車

根據《英國廣播公司》報導，目前在舊金山，在街上跑的無人計程車愈來愈多，民眾也漸漸適應沒有駕駛的車輛。根據美國與英國的研究顯示，推動自駕計程車最重要的是讓民眾相信科技。在舊金山推動自駕計程車的Waymo公司產品與消費者研究經理妮絲表示，「民眾看到什麼，車子也能看到什麼」是很重要的觀念。

Waymo是由谷歌子公司Alphabet持有，目前在加州的舊金山、洛杉磯，還有亞利桑那州的鳳凰城營運自駕計程車。亞馬遜支持的廠商Zoox打算在2025年進入市場，但Zoox初步的車型顯示，車上並沒有可監控周圍環境的顯示螢幕，但可以控制車上的冷氣與挑選音樂，但Zoox則是透過公開遙控中心，證明車子隨時有人盯著、可減少意外發生。

民眾最擔心安全

《The Verge》提到，自駕計程車的發展並非一帆風順，Waymo就曾在舊金山發生交通事故，造成民眾受傷，還有交通堵塞；推動電動車最盛的中國，百度旗下的阿波羅Go在北京、深圳、武漢與重慶營運時，則因為低價的促銷策略被當地計程車司機抱怨影響生計，也曾出過交通事故，雖然行人並未受傷，但對自駕科技的疑慮始終揮之不去。

阿波羅Go公司則表示，安全始終是它們的優先考量，會透過持續軟硬體更新改善外部環境偵測的缺失。即使自駕計程車的安全有諸多疑慮，但日本的May Mobility將於11月底在東京推出自駕計程車服務。且新加坡、南韓、澳洲、紐西蘭、法國、德國、挪威、瑞典、瑞士與英國都在推動自駕電動車。

汽車大廠GM的執行長貝拉表示，由於標準汽車都需要輪子與安全氣囊，未來希望美國政府能夠修《聯邦汽車安全標準法》，但目前修法進度仍持續卡關；但她也認為，在自駕計程車的市場要有競爭力，需要贏得公共的信任還是最重要的，「如果能沒那麼需要注意路況，駕駛會更開心。」

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