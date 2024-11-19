全球貨櫃輪搶櫃潮再起 歐洲線12月漲幅上看三、四成

華人農曆年提前到來，需求再度提前出現，業界觀察亞洲-歐洲線的需求相當吃緊，大型的海運公司已經陸續跟客戶通知12月1日起再漲歐洲線的價格，依各家的策略不同，據了解，根據上周的SCFI的市場運價推估，平均漲幅達三到四成，最高價已喊到20呎櫃的3,900美元，40呎價格略優惠一點約在6,000美元。

國內的物流業者分析，紅海危機沒有解除前貨櫃輪轉為淺碟型市場，市場的供需相當吃緊、船舶調度難度高，之前因應第4季淡季不少業者進行減班，今年農曆年又太早，亞洲地區突然出現趕出貨潮，導致市場需求又太太湧出，運價波動的幅度加大。

最近市場傳出海運業者開始調漲12月遠東歐洲線運價，12月2日起自遠東到鹿特丹等歐洲港口的報價，每TEU運價來到3,900元，對比當前運價，依地區不同漲幅約三到六成，預料此議題也擴大燒到台灣航運三雄長榮（2603）、陽明海運（2609）及萬海（2615）。

野村證券分析，目前受到第4季傳統鋪貨運輸旺季、加上地緣政治持續緊張使得船隻繞道等因素，全球航運仍屬於供需吃緊情況，例如Alphaliner截至9月底統計指出，全球僅0.6%貨櫃船屬於純閒置狀態，過去9個月平均僅0.7%貨櫃船處於純閒置狀態，低於疫情時期同期水準。

此外，這次總統寶座再度由川普拿下，根據2018年以來川普多次實施額外增加關稅的經驗，不少企業可能會趕在新一輪關稅或相關抵制貿易措施正式拍板前趕緊出貨/拉貨，屆時須留意相關事件消息對運價的影響，以及全球航運股的股價潛在表現空間。