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巨城周年慶全台壓軸 挑戰12天業績30億、全年業績拚增5%

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

Big City遠東巨城購物中心Big Shopping周年慶11月28日至12月09日登場，挑戰12天30億 （含遠東SOGO百貨新竹店），年增2%，可望再創新高。巨城董事長李靜芳表示，今年巨城匯集超過110個話題快閃店及聯合特賣品牌，近四成首度進駐，特別為竹科人打造智能住宅一站購足，同時以高單價商品為主，看好新竹消費力道，全年業績目標172億元，年增5%。

遠東巨城展現超強集客力，今年完成逾800坪的改裝工程，並持續精進導入桃竹苗獨家品牌。一樓「HOKA」、「National Geographic Apparel」進駐後，完美呈現出跨越全齡的時尚運動風格，話題流行度與國際同步，提供消費者更豐富的商品選擇及舒適新穎的購物體驗；專業寶寶瑜珈按摩第一品牌「Cocco Spa」以全台獨家概念店型重磅登場，完整五樓婦嬰幼兒版圖、坪效大幅提升；四樓美食街和七樓主題餐廳陸續開幕的13家獨特泰、韓、中、越、日、台菜系品牌滿足消費者味蕾。

在巨城推動商品潮流年輕化、提供消費者多元選擇的策略下，維持每年25%換櫃率，1至10月整體業績相比去年成長4%，周年慶人氣買氣加持下將完成年度目標最後一塊拼圖，營收必定再創新高、氣勢銳不可擋。

巨城今年周年慶為顧客提供最強的優惠、最豐富的商品以及最優質的服務。一樓時尚運動品牌「HOKA」路跑鞋「Clifton」系列一上市便造成搶購風潮，主打全方面機能鞋款，消費還可抽購物金；「National Geographic Apparel」今年4月進駐巨城就帶來全台業績第一好成績，主打時尚運動機能，再搭配多功能旅行包和行李箱。

同時攜手各家優質廠商，搭配年底交屋宅經濟發酵，家具家飾、智能家電、視聽影音等成家系列商品需求大增，B1最齊全家電品牌「集雅社」，推出多款智能冰箱、AI洗衣機。全新推出的LG Styler蒸氣衣櫥，以先進的蒸汽技術輕鬆消除衣物上的皺褶與異味，讓衣物始終保持清新整潔；時下最夯不可錯過的LG閨蜜機，不僅外觀時尚，主打方便隨時推著走，輕鬆在家追劇又能健身，購買指定品牌滿萬折千再抽雙人來回機票； B3「GAME休閒館」，「ROG Ally」高效能遊戲設備，買就送「黑神話：悟空」最新遊戲，遊戲體驗直接拉滿；攝影與影音愛好者，B1「DJI」空拍機多款選擇，將每個精彩瞬間捕捉在鏡頭中，巨城周年慶迎接3C極致饗宴。

今年巨城匯集超過110個話題快閃店及聯合特賣品牌，近四成首度進駐，特別為竹科人打造智能住宅一站購足，開啟全智能系列，優質視聽必選一樓「B&O」家庭娛樂，設計優美、獨特音響為家提升聽覺饗宴；全台獨家B1「Aqara」帶來智能燈光、感測器、智能鎖；MIT小資首選的雙全生活館「DIKE」小家電、五樓「Ai LOCK」聯名馬來貘IP智慧鎖；「roborock」最新掃拖機器人、AI 滾筒洗衣機以及租屋族新寵「迷你洗脫烘滾筒洗衣機」；以及連毛小孩都全方面照顧到的「Jolly Pet」寵物用品，一站滿足居家安全和生活趣味。

周年慶 家電 消費

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