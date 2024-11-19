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贈與移轉創新高！房仲：打房讓很多人這麼做

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。圖／記者游智文攝影
房市示意圖。圖／記者游智文攝影

全台房價高升，「躺平」等贈與與繼承成為顯學，住商機構匯整內政部數據，全台前三季贈與移轉達4萬棟，創歷史同期新高；全台前三季繼承約5.7萬棟，也為1991年有統計以來，同期歷史次高，僅次於去年前三季數據。

大家房屋企研室公關主任賴志昶分析，疫後房市表現強勁，加上政策打房針對多屋族，促使贈與與繼承移轉量走揚。

據內政部統計，全台前三季贈與移轉棟數達4萬527棟，與去年同期相比，漲幅達3.3%，也是歷年同期最高。

賴志昶分析，贈與棟數屢創新高，主要今年前三季房市好，但央行相繼推出第六、七波信用管制，限制第二戶貸款，不少人選擇夫妻贈與，把名下房子登記給伴侶，以更在另外購房時，取得較好貸款條件，因此贈與移轉量明顯增加。

賴志昶指出，由於長輩顧慮或是房價基期較低，因此在中南部縣市利用贈與來進行財產規劃並不常見，不過此次前三季贈與移轉棟數，六都中以台南市漲幅最高，顯示在南部科學園區等議題加持下，台南部分行政區又持續推出重劃區議題，吸引不少投資族群青睞，區域不動產身價也水漲船高，適逢近期央行打房，令在地置產族群贈與需求增加。

另外全台2024年前三季繼承移轉棟數達5萬7084棟，與去年同期相比，減少約2.6%。

賴志昶分析，全台繼承移轉量雖呈現減幅，但仍處相對高檔，其中雙北依然是繼承移轉量的冠、亞軍，主因為雙北房價基期高，繼承免課土增稅，因此不少長輩會透過繼承移轉，來達成節稅效果，。

住商不動產企研室執行總監徐佳馨提醒，長輩藉由贈與送房給晚輩，之後若轉售，由於取得成本以公告價值計，會出現較高房地合一稅，建議贈與前應多思考規劃，也可善用政府提供的重購退稅等方式，兼顧生前分配遺產與節稅等功效。

全台暨六都近年繼承與贈與移轉棟數。資料來源 ／住商機構提供
全台暨六都近年繼承與贈與移轉棟數。資料來源 ／住商機構提供

房價 房地合一稅

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