電網需求不斷提升、礦業公司產量下降 銅礦缺口恐持續擴大

根據路透社的報導，中國大陸和印尼在北京舉行的印尼-中國商業論壇簽署一項價值100億美元的協議，該協議涉及新能源、科技和生物技術以及食品等領域。雙方也承諾加強全球能源轉型夥伴關係，共同保障全球礦產供應和產業鏈安全。然而，根據數據顯示，繼9月大陸新房價格下跌5.8%後，10月新房價格再度下跌5.9%，且為連續第16個月下跌。不過大陸新房價格的月度跌幅正在逐漸收斂，顯示出在大陸官方一系列支持下，房地產行業開始持穩。

全球知名礦業公司－必和必拓表示，作為全球向清潔能源轉型的重要金屬，銅是必和必拓成長計畫的關鍵，但到本十年末，其年產量預計將下降約30萬噸。

英國能源監管機構Ofgem表示，該機構已向電網公司提出新規定，以加快可再生能源項目等待併網的時程。根據該機構的文件顯示，目前英國等待併網的再生能源項目已超過730吉瓦，遠高於國家電力系統運營商預計到2030年需要併網的發電項目總量。此外，該機構同時已經批准一項25.3億美元的融資計劃，新建設約200公里的海底和地下電纜，以提高能源安全並削減費用。