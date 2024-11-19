明年經濟 一字預測／劉鏡清選「均」 吳誠文挑「力」
經濟日報主辦「2025經濟關鍵字大預測活動」，國發會主委劉鏡清選「均」，國科會主委吳誠文選「力」。
劉鏡清認為，為強化國家成長引擎動能，並維持在世界的關鍵地位，政府將聚焦資金、產業、社會、人才等四大投資，期以優化產業結構，促進區域「均」衡發展，增進社會福祉，達成「均」衡台灣總體目標，因此選「均」作為經濟關鍵字。
吳誠文選「力」，他表示，今年為AI爆發年，全民無不關注AI帶動的新一輪產業革命，「算力」亦成為新型態國力評估標準。台灣正「努力」擁有研發AI科技、開發整合軟硬體的AI系統的能力；更重要的是，全民都在積極學習應用AI工具的「能力」，為台灣成為人工智慧之島努力。
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