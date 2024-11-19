台泥董事長張安平 籲全面揭露碳足跡
台泥（1101）董事長張安平昨（18）日表示，台泥積極推出能達到減碳目標的產品，以達到世界未來的要求。但他也呼籲，期待政府在公平競爭下，進口跟本地產品都要揭露產品碳足跡，共同承擔碳成本，才能保障用力減碳的企業。
台泥昨天發表公司推廣低碳產品的階段性成果。台泥表示，使用低碳建材趨勢在全球銳不可擋，美國已有50州的交通部門全數通過，可將卜特蘭石灰石水泥等低碳水泥用於交通建設，使低碳水泥在美國的市占率從2018年的2%，成長至2023年約35%。
聯合國公布的2050全球建築淨零路徑中，也明確訂定全球新建建築2030年以建材為主的蘊含碳，必須減超過40%以上。
張安平表示，有很多業者為解決高碳排的問題，做法是把資產賣掉就能達到減碳，但台泥認為這不是答案，因為水泥是必需品，所以台泥繼續減碳，以達到世界未來的要求。
張安平也呼籲，希望政府採取公平競爭方式，不論進口或本地產品，都要揭露產品的碳足跡。
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