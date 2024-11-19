台泥組低碳營建先行者聯盟 攜手根基、海悅等衝刺淨零

台泥（1101）接軌國際GCCA低碳混凝土標準，昨（18）日宣布推出全台最低碳石灰石混凝土。台泥表示，今年石灰石水泥混凝土出貨量超過80萬立方米，已簽約在手訂單超過250萬立方米，目標2026年只生產及銷售低碳水泥及混凝土。

台泥昨天召開「低碳混凝土發布會暨低碳營建先行者聯盟成立大會」，邀請過去一年國內使用低碳石灰石水泥及石灰石水泥混凝土的逾百家建設營建公司代表，包括根基營造、海悅國際等共同組成「低碳營建先行者聯盟」，共同推廣低碳水泥混凝土。

台泥低碳水泥混凝土布局 圖／經濟日報提供

根基營造是過去一年使用台泥石灰石水泥混凝土量最多的營造公司，總經理黃義芳指出，科技大廠艾司摩爾（ASML）也使用台泥石灰石水泥混凝土。

海悅在全台自建與代銷至今有超過十案使用台泥石灰石水泥混凝土，海悅總經理王俊傑指出，低碳是必須走的道路，消費者也知道台泥是銷售的保證。成大建築系榮譽講座教授林憲德則強調，政府要達到2050年淨零，推動低碳建材將是關鍵。

台泥表示，去年10月發布Total Climate系列低碳產品台泥卜特蘭石灰石水泥後，今年出貨石灰石水泥混凝土量超過80萬立方米，已簽約訂單超過250萬方米。

台泥指出，去年10月產品的減碳率為15.4%，後來台泥研發技術再進化，此次發表新一代台泥卜特蘭石灰石水泥，減碳率已達23.83%，是目前全台最低碳的水泥。

台泥近年來在水泥本業上積極朝國際化、低碳化目標邁進，除中國大陸市場，更在歐洲的土耳其及葡萄牙，以及西非洲打造水泥及混凝土生產基地，新增產能都是以低碳水泥及混凝土為唯一選項。

台泥董事長張安平表示，台泥在世界各地包括葡萄牙、土耳其、大陸等地生產的產品都是最低碳，且品質不會差，但在台灣推出的石灰石水泥混凝土IL15碳排卻不是最低，他強調，並非台泥沒有技術，而是有許多法令限制。例如今年中公共工程委員會僅同意「有條件放寬」公共工程對卜特蘭石灰石水泥使用標準。

台泥透露，全球水泥及混凝土協會（GCCA）已於COP29聯合國氣候峰會發布國際版的低碳混凝土定義，所謂「低碳混凝土」的準則，至少要比傳統混凝土減碳至少15%，才能叫低碳混凝土，台泥接軌國際標準，推出全台最低碳的台泥卜特蘭石灰石水泥混凝土，這次發布的全台最低碳石灰石水泥混凝土，減碳率更低。