必勝客、麥當勞本月接連喊漲 肯德基、摩斯、漢堡王評估跟進

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

速食業者必勝客、麥當勞本月接連喊漲，引發同業的高度關注，不少速食業者也蠢蠢欲動，包括肯德基、摩斯漢堡、漢堡王等速食餐飲有關品牌都表示，在麥當勞調漲後，會審慎評估是否跟進。另外，比薩類業者包括達美樂、拿坡里對於漲價議題，也表示「已在進行評估」。

速食業今年初已有一波漲價行動，包括漢堡王、肯德基今年都已調漲過價格，其中，漢堡王是在今年1月9日起，調整部分通路餐點價格與菜單，調整後整體平均漲幅約2%，最大漲幅則超過三成。肯德基則是今年2月1日起微調六項餐點，包含青花椒香麻脆雞、義式香草紙包雞、花生熔岩咔啦雞腿堡等熱門品項，漲幅最高為5%。麥當勞則是維持一年一漲，上一波漲價是在去年12月20日發動。

比薩類業者除了已宣布本月中旬調漲的必勝客，達美樂則是去年12月進行過一波價格調漲，幅度約3~5%，近日亦評估是否再做一波價格調整。

旗下同時有中式快餐「三商巧福」和西式速食「拿坡里」的三商餐飲（7705）亦表示，近一年主要是肉類價格漲幅較大，包括美國牛、澳洲牛、台灣豬的漲幅都不小，最高漲幅有達四成，而雞肉漲幅也有二成。另外，進口原物料受國際通膨影響漲幅大，近日集團已全面盤點採購成本並針對終端售價做全面性評估，旗下共11個餐飲品牌，目前以三商巧福、鮮五丼兩品牌漲價壓力最大，福勝亭亦受到豬價影響，而拿坡里因麵粉、起司等原料攀升，也有不小的漲價壓力。內部傾向快則年底、慢則明年朝反映成本的方向做價格規劃。

漲價 速食 麥當勞

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