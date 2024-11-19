台灣虎航大方發獎金 績效三個月+激勵金2萬

台灣虎航（6757）董事會昨（18）日通過將發「績效獎金三個月」以及「激勵金額2萬元」，其餘獎金在2024年年度總結後提報董事會發放。台灣虎航董事長陳漢銘認為，2025年航空客運市場一樣旺。

台灣虎航─創是國內唯一的低成本航空，擁有達23.5%的市占率，今年將正式轉上市，暫定承銷價40元，11月25日抽籤，每人限定一張，昨日收盤價每股77.7元，潛在每股價差近3.7萬元，報酬率近一倍，暫定11月29日掛牌。

展望第4季，台灣虎航認為，隨著旅運需求的持續暢旺，團隊完整布局東北亞及東南亞航線之下，今年全年營收、獲利可望大幅超越2023，經營團隊將持續全力衝刺第4季，以新高獲利與優於期待的高配息為目標。

隨著全球經濟持續復甦，國際航空市場需求快速增長，台灣虎航看好明年航空客運市場需求。

根據IMF數據，2024年全球經濟增速預估達到3%，台灣則為2.6%，均高於2023年。

此外，由三個變化來分析明年航空客運市場跟今年一樣旺，首先ITF旅展的銷售相當好，價量齊揚；其次，已經開始銷售農曆過年期間的機票，到目前為止，售價都還高於去年過年期間的售價；第三，日、韓的旅遊趨勢沒有改變，國人還是很瘋迷前往這兩個國家，在這三個基礎下，明年航空市場沒有看淡的理由。