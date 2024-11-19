節慶接單亮眼、AI伺服器拉貨強勁 航空貨運價看漲...旺到明年

航空貨運業者指出，歐、美耶誕節及新年假期訂單表現比預期中好，預計12月航空貨運有望再漲價；再者，明年AI伺服器等出貨動能將高於今年，就當前預定的艙位看，航空貨運業將旺到明年。

法人認為，航空貨運市場比預期好，將進一步推升華航（2610）、長榮航（2618）第4季航空貨運營收表現；尤其，近期油價走低，航空業的成本有望再降，讓第4季的營收、獲利看俏。

除了航空雙雄第4季有想像空間外，航空物流業者中菲行、捷迅、台驊及旗下的台灣空運、遠雄港等，第4季業績跟著雨露均霑，隨著航空貨運第4季價量齊揚，相關的業者第4季的獲利成長跟著出現想像空間。

航空貨運最新市況 圖／經濟日報提供

物流業者指出，雙11購物節後，亞洲到北美每公斤約在新台幣250-270元，另外加收燃油附加費； 目前看起來，12月北美及歐洲耶誕節、新年假期的貨量需求依舊強勁，推估12月的價格有望調漲，每公斤的價格可能再度衝上300元，這樣的熱絡情況最少延續到明年第1季。

今年整體航空貨運受益於電商蓬勃發展、AI伺服器、半導體機台等需求持續強勁，相關包機需求湧現，再加上海運塞港海轉空外溢效應及東南亞出口服飾及電子新品出貨增溫，使得整體貨運需求暢旺，推升貨量及運價。

2025年AI出貨量將會比今年還要大，目前想要提出航空貨運的包機需求客戶比今年還多；電商則維持穩定成長，隨著AI需求量增加，明年航空貨運價格有望維持高檔。

明年的航空貨運市場市場因為AI電商還是很熱，航空貨運的成長，華航、長榮航都是抱持比較樂觀的看法，從目前已經公布第3季的貨運收益，可以看出來，航空貨運的價格跟貨量是穩健攀升，明年度的貨運市場，抱持審慎樂觀的態度。

川普當選美國總統之後，未來恐對大陸祭出關稅制裁，隨著政策變動，明年航空貨運搶訂潮有望再度出籠，航空貨運明年仍舊受惠AI及電商需求加持，航空貨運運價要高於疫情期間並不容易，然而維持在合理的獲利水準是很重要的一件事，價格會因為貨運淡、旺季變動大。