麥當勞平均調升2.4% 漢堡漲9%最多...連七年漲價

台灣速食龍頭麥當勞昨（18）日宣布，將自明天（11月20日凌晨零時）起調整部分產品價格，早餐、超值全餐的主餐，及部分點心飲料，單點價格調升2-3元。

麥當勞近年來一年一漲，已連七年調漲餐飲售價。此次平均調幅2.4%，與去年漲幅相當。麥當勞表示，調漲的原因是考量整體營運策略，並非食材、人力成本上升等單一因素影響。

不過，去年是產品售價漲跌互見，今年則僅法式點心自由配的部分，買任一法點搭配McCafé飲品，調降6-8元。而此次調漲幅度最高的品項是點心類裡的漢堡，由33元調漲至36元，漲幅9%。而早餐的雞塊鬆餅大早餐由109元調漲至111元，漲幅1.8%，為此次漲幅最低的品項。

圖／經濟日報提供

麥當勞此次漲價涵蓋超值全餐、早餐、點心、飲料，其中超值全餐的主餐單點，平均調幅為3.6%，早餐主餐單點的平均調幅3.4%，點心法點平均調幅2.0%，飲料類平均調幅1.9%。

麥當勞表示，11月20日起超值全餐主餐單點價格調升2-3元，配餐價格維持不變。其中，麥脆雞腿每塊調升3元，一份主餐為兩塊，因此調升6元。而早餐套餐14項主餐，包含經典滿福系列、陽光蛋堡系列、豐盛鬆餅系列等價格皆調升2元，四項配餐，包含，價格則無調整。

點心類包括麥克雞塊（四塊）、玉米湯（小）、蛋捲冰淇淋（大）、蘋果派皆調升2元；麥脆雞腿、漢堡／吉事漢堡調升3元；其餘中薯、蛋捲冰淇淋等13項產品價格維持不變。而飲料類部分售價41元（含）以上飲品調升2元。套餐飲料升級經典美式咖啡，價格維持不變。

除了麥當勞，必勝客日前也宣布漲價。自11月14日起，包含和風章魚燒、海鮮比薩、鐵板雙牛等八款比薩調整價格，最多漲40元，整體平均調幅為2.5%，不過，也有三款小比薩降價7.5%，包括熱帶鳳梨海鮮總匯小比薩和兩款雙拼比薩，而有八成以上產品價格維持不變。

必勝客表示，漲價的原因包含全球通膨導致原物料上漲，另食材、人力及油電成本亦攀升，為堅持一貫的高品質產品與服務，經過審慎評估後，決定調漲價格。