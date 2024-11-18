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綠化新魅力注入新活力！后里泰安商圈共創低碳綠色未來

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
萌芳花卉農場展示了團隊對細節與美學的用心，在眾多參賽者中脫穎而出。業者提供
萌芳花卉農場展示了團隊對細節與美學的用心，在眾多參賽者中脫穎而出。業者提供

「綠化新魅力－門面美化競賽」競賽活動，為台中后里泰安商圈注入了新的活力。活動期間吸引來自四面八方的旅客，不僅讓民眾更深入了解這個社區的魅力，還增進了商圈內店家間的合作與創新，一同見證商圈的發展與進步。

其中，參與競賽的萌芳花卉農場，憑藉其充滿創意的門面綠化設計，展示了團隊對細節與美學的用心，在眾多參賽者中脫穎而出，並以絕佳的票數榮登冠軍。

主辦單位表示，這份榮耀不僅凸顯了農場在環境美化上的優異表現，更展現農場場主將自然與藝術結合的創意實力，成功吸引來自各地民眾的廣泛支持與喜愛。

萌芳花卉農場位於后里區三豐路五段562號，多年來以寬廣的綠意空間及豐富的花卉景觀，成為后里地區頗具代表性的園藝場地。農場的植物配置與景觀設計，每年吸引了無數遊客，不論是拍攝、學習，或只是享受片刻的自然寧靜，都讓人流連忘返。

此外，萌芳花卉農場也積極推動環保教育與永續發展的理念，讓大家能在自然中學習與地球共生的價值。農場的特色在於結合了傳統農村美學與現代景觀設計，不僅培育了如玫瑰、百合、多肉植物等多樣當地特色植物，還成為婚紗拍攝及特別活動的熱門場地。

農場更特別設計了環境教育活動，邀請參觀民眾親身體驗，學習如何尊重並且愛護自然。這次門面美化競賽中，便運用了多種花卉和植物組合，將大自然的純粹美感與現代設計元素融合，獲得廣大好評。

農場主人林將凱表示：「因為這次競賽活動，讓我們更加認識到環境美化對社區發展的重要性。未來，我們將持續推動更多環保活動，與商圈其他店家攜手合作，為泰安商圈帶來更多創意和美麗。」

主辦單位強調，此次活動的成功舉辦，不僅為泰安商圈帶來良性互動，也讓「低碳綠化」的理念，逐步成為社區生活的一部分。活動雖已告一段落，但所帶來的影響將長遠延續。這場競賽不僅讓大家看見商圈的潛力，更感受到社區合作的力量。

未來，泰安商圈將繼續在環境優化、文化推廣與提升生活品質的路上努力前進，並將綠色永續的理念轉化為更多具體行動。

農場的植物配置與景觀設計，每年吸引了無數遊客。業者提供
農場的植物配置與景觀設計，每年吸引了無數遊客。業者提供

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