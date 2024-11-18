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台中購物節汽車得主、愛購物徵件決賽首獎雙出爐

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
台中副市長賴淑惠與貴賓call-out百萬汽車得主。台中市經發局提供
台中副市長賴淑惠與貴賓call-out百萬汽車得主。台中市經發局提供

「就是愛購物」徵件競賽決賽在廣三SOGO一樓廣場登場，活動最終由來自台灣師範大學學生所演唱的「台中購物天堂」獲得首獎，帶走15萬元獎金，另由舞台劇演員「卡門愛血拚」及音樂者悠悠「2024台中購物節主題曲」，分別獲得第二、三名次。

台中市政府經發局表示，參賽者以自己最拿手的方式，將購物節與才藝迸出新創意，表達對台中購物、在地文化的熱情；同場更抽出購物節百萬汽車得主新社區陳小姐，以及多項優惠店家加碼獎，讓觀眾不只看秀，還能見證中獎的喜悅。

由副市長賴淑惠、經發局長張峯源抽出今年的第二台百萬汽車，並call out給幸運得主，新社陳小姐在7-11消費約400元即獲獎。張峯源也宣布，活動登錄金額累計至今來到107.2億元，預計於11月24日加碼抽出1名百萬現金，呼籲民眾趕緊消費、登錄發票，有望成為百萬現金得主。

經發局指出，此次徵件競賽由13組參賽者輪番登場、爭奪首獎15萬。榮獲首獎的「台中購物天堂」，是來自台灣師範大學2名學生，因為喜歡台中文化所以參加投稿，其透過輕快曲風，唱出購物節將城市打造成購物天堂，並表示後續獎金會持續在台中購物消費。

第二名「卡門愛血拚」，四人組隊以舞台劇方式，呈現外國人卡門來台中血拚的故事，參賽者們本身是舞台劇演員，會在全台巡迴表演，偶然在網路上得知購物節徵件活動，加上今年主打國際行銷，所以用外國人來台中消費這個想法改編成舞台劇。

第三名悠悠，則表演2024台中購物節主題曲，以輕快節奏唱出台中購物節帶給民眾購物的喜悅，且她參加過鍋烤節創意投稿，獲得第一名佳績。佳作作品也很精彩，如此屆最小年紀8歲的孩童組團，以音樂及戲劇方式，介紹在台中山海屯區消費皆可參加購物節抽獎。

經發局提到，延續初賽的「加油團High爆獎」為悠悠獲得，在旁親友及現場觀眾歡呼聲不斷，現場氣氛炒到最高點；而「人氣爆棚獎」則是由最小年紀8歲的孩童組獲獎，其以音樂及脫口秀表演贏得觀眾的喜愛，得到最多人氣投票。參與投票的民眾還可參加現場摸彩，總價值5萬元的廣三SOGO禮券。

台中購物節第三屆就是愛購物徵件競賽大合照。台中市經發局提供
台中購物節第三屆就是愛購物徵件競賽大合照。台中市經發局提供

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