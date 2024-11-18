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慶豐富歡慶50周年 董座宣布祭出「三多策略」展雄心

經濟日報／ 記者宋健生/彰化即時報導
董事長許閔琁(左)、總經理許竣然(右)展示慶豐富開發的家居生活產品。記者宋健生/攝影
董事長許閔琁(左)、總經理許竣然(右)展示慶豐富開發的家居生活產品。記者宋健生/攝影

居家生活用品全方位供應商慶豐富（9935）今年喜迎50周年，以「慶豐五十，創新迎富，揚帆百年」為願景，董事長許閔琁18日宣布，祭出「多元產品、多元渠道、多區市場」的三多發展策略，以開創未來營運的新成長期。

為迎接下一個50年、成為百年企業，許閔琁說，集團祭出「三多」策略：首先深化安全、智慧、永續等產品創新策略，並提升製程技術及自動化生產效益，有效發展旗下窗簾事業「多元化產品線」。

其次，將積極拓展大型實體零售、線上電商及專業市場的「多元渠道」客戶布局，藉由深化數據管理、AI技術導入、優化服務體驗，來專注滿足市場多樣需求。

第三，目前慶豐富在美國、歐洲、其他地區營收比重分別為80%、16%與4%。展望未來，集團將複製北美優異業務實績，陸續開拓東南亞等其他區域市場版圖，為未來長期營運展現企圖心。

慶豐富10月合併營收5.23億元，月增1.0%、年增1.7%，單月營收連續四個月站穩5億元以上水準；累計前十月合併營收44.94億元、年增19.0%，已逼近去年全年表現。

許閔琁說，新一代環保rPET百葉簾、鋁百葉簾等新品銷售逐步放量，帶動Lowe's、Walmart及專業市場通路商等窗簾主力客戶下單規模及備貨力道增加，挹注整體產能稼動率站穩一定水準之上。

而慶豐富前三季合併稅後淨利2.97億元、年增294.8%，每股稅後純益1.71元，不但賺贏去年全年的0.6元，獲利表現更繳出歷年同期新高記錄。

慶豐富為Lowe's、Walmart、IKEA、Home Depot、日本宜得利等全球大型量販品牌通路商的重要合作夥伴，並自2022年起推動全價值鏈ODM業務轉型，以「製造+服務」利基進一步拓寬佈局線上電商通路客戶，以及建築師、建商的專業市場領域渠道。

今年前三季，線上電商客戶銷售創歷年同期新高，占窗簾事業銷售比重已達19.8%，且專業市場領域同步受惠接單規模放大，前三季銷售更是超越去年全年，凸顯在相關策略執行下，有效提升市場競爭力。

董事長許閔琁宣布祭出「多元產品、多元渠道、多區市場」三多發展策略。記者宋健生/攝影
董事長許閔琁宣布祭出「多元產品、多元渠道、多區市場」三多發展策略。記者宋健生/攝影

營收 電商

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