數位沛方／布建多元通路 成功打世界盃

經濟日報／ 王如沛（數位行銷顧問）

企業在發展的過程之中，找到自己的優勢是一件非常重要的事情。我一直鼓勵企業，不要把低價當成自己的優勢，因為這對於企業的經營並不健康，特別是在遇到刻意想要破壞市場行情的競爭對手時，如果被牽著鼻子走，只會讓營運更容易遇到瓶頸。

前陣子在外貿協會舉辦的驅動數位新貿易未來論壇上，我有幸訪問了三間在外銷上取得佳績的台灣企業，他們異口同聲表示，能讓他們立足海外市場讓買家買單的，並不是價格，而是扎扎實實的競爭力。

台灣琺瑯的主力產品是琺瑯牆板，在新加坡及澳洲的車站中，都可以看到它的身影，總經理在訪談中表示，他曾經嘗試在一些海外平台上銷售，但因為上面都是價格競爭，他發現自己優勢不在此，因此毅然決然把重心放在官網及台灣經貿網，之後結合了生成式AI，幫助產出內容，讓官網更容易被搜尋到。

在論壇當天稍早的台灣經濟研究院報告時提到，國內企業透過國外實體展會來開發業績的比率近40%，而透過線上的只有8.4%．其實企業現在想要拓展海外業績，真的不能繼續依賴展會，而是要搭配線上的曝光操作，建立自己的OMO整合經營，才能放大被看到的機會。

吉菁英則是一間專注於客製化金屬零件的企業，他們也是在十多年前開始建置網站來吸引海外買家，不過隨著網路環境不斷進步，他們開始在線上布局多通路，同時也投入時間學習用AI來經營內容增加能見度。令他們感到自豪的是客製化的能力優於同業，同時全面導入ISO品質管制，讓在乎品質更勝價格的海外買家能夠安心下單。

神鐳光電的主力產品在於條碼掃描機，他們以專業的顧問式銷售，不會推薦不適合買家的商品，讓海外買家能夠安心採購，畢竟，做生意憑的就是誠信，唯有做出好口碑，才能讓買家持續的合作。該公司經理也分享，在回覆海外客戶的訊息時，他們也會透過AI來協作，只要告訴AI對方的國籍，在生成回信的內容時，就會自動調整成該地區可能在乎的資訊。這對於他們來說，能夠將更客製化的服務提供給不同國籍買家。

這三家成功拓展海外生意的企業，採取的策略都是建立多元的線上通路（官網及經貿網），一方面可以增加能見度，也可以增加信任度，此外，就是掌握買家們的心態，與其只想要低價，更在乎的是產品品質、買到對的產品。

中華經濟研究院的副院長王健全於分享時表示，2025年是需要繫緊安全帶的一年，但相信台灣的中小企業，只要願意投入更多資源在數位布局及AI的運用上，一定還是能獲得海外市場的青睞。

AI 布局

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