商業興觀點／AI+無人機 拓展創新應用

經濟日報／ 林閔瑩（商研院智科中心主任）
結合人工智慧（AI）和機器學習（ML）演算法，無人機的功能不斷擴展。 路透
結合人工智慧（AI）和機器學習（ML）演算法，無人機的功能不斷擴展。 路透

無人機科技在近年來蓬勃發展，已成為各行各業不可或缺的利器。結合人工智慧（AI）和機器學習（ML）演算法，無人機的功能不斷擴展，為軍事和民用領域帶來革命性的解決方案。大型語言模型（LLM）作為AI的關鍵組成部分，展現出卓越的學習和適應能力，有望推動自主系統邁向新的里程碑。

目前，無人機已廣泛應用於監控、環境監測、搜救、海上通訊等領域。結合AI技術後，無人機更展現出驚人的潛力。

例如，具備人臉辨識功能的AI無人機可加強偏遠地區的安全監控；配備AI模型的農業無人機能分析作物健康狀況，實現精準耕作；而AI驅動的物流無人機則可優化路線規劃和倉儲管理。

LLM的加入為無人機帶來更多可能性。以GPT系列為例，它能讓無人機理解並執行自然語言指令，大幅簡化操作流程。T5模型則可將各種任務轉換為文字到文字的格式，有助於無人機處理多樣化的通訊需求。

BERT模型善於理解上下文，適合用於解讀複雜指令和分析任務數據。XLNet採用基於排列的訓練方法，在動態環境中表現出色。

ERNIE整合外部知識，增強了語義理解能力，適合需要深入理解專業術語的任務。

BART則在理解和生成文字方面表現優異，適合用於撰寫任務報告或總結監測數據。

將LLM整合到無人機系統中，需要精心設計的網路架構。輕量級LLM可直接部署在無人機上，實現邊緣AI快速決策；而複雜的運算則可傳輸到雲端伺服器，由更強大的LLM處理後回傳結果。

地面控制站則負責監控和遠端操作無人機。這種架構使無人機能夠收集數據、進行本地處理、執行任務，並持續優化其性能。

頻譜管理是無人機通訊中的關鍵議題。引入LLM能顯著提升無人機的頻譜感知能力，使其能夠智能識別並靈活運用最佳頻段，進而提高通訊的可靠性與效率。

LLM能夠分析歷史數據和當前的通訊模式，預測頻譜的可用性及潛在干擾，幫助無人機主動調整通訊參數。

此外，LLM還能協助無人機遵守相關監管規範，確保其合法操作。

展望未來，LLM與無人機的結合將為各行各業帶來更多創新應用。在災難應變中，LLM可協助無人機快速分析現場情況，制定最佳救援策略。

在環境監測中，LLM可幫助無人機識別異常現象，提供即時預警；在智慧城市建設中，LLM可優化無人機的資源分配和路徑規劃，提高運營效率。

然而，這項技術的發展也面臨諸多挑戰，如隱私保護、安全風險、倫理問題等。我們需要制定完善的法規和標準，確保LLM驅動的無人機系統能夠安全、負責任地運作。同時，持續研究和創新也是不可或缺的，以不斷提升系統的性能和可靠性。

總之，LLM與無人機的結合為自主系統的發展開闢嶄新的道路。隨著技術的不斷進步，我們有理由期待這一領域在未來會帶來更多令人驚嘆的突破和應用。

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