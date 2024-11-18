友善環境 創造卓越／迎戰綠天鵝 企業面臨四挑戰

考量台灣地理位置、外銷市場及產業分布等情形，台灣企業可能遭遇的綠天鵝事件，包括自然災害侵襲、自然資源與能源供應中斷、健康與衛生危機、供應鏈衝擊，以及氣候訴訟風險。

為防範上述綠天鵝事件，許多台灣企業己積極因應，但就我們貼近產業實務觀察，台灣企業在因應過程中正面臨以下四大挑戰：

一、市場混亂，無法掌握正確資訊

因應台灣2050淨零，金管會發布「上市櫃公司永續發展路徑圖」，分階段推動全體上市櫃公司於2027年完成溫室氣體盤查，2029年完成溫室氣體盤查之確信。大型企業要求供應商夥伴提供碳盤查數據（提報減碳數據），琳瑯滿目的溫室氣體法規、五花八門且成效不一的培訓課程，以及良莠不齊的顧問服務，讓有心好好想推動碳管理之企業造成資訊混亂，使其更焦慮。

此外，經濟誘因與補助措施的施行可帶動企業減碳意願，例如 : 2023年公告老舊汽車汰舊換新溫室氣體減量獎勵辦法，但整體經濟誘因的設計和實施，常因政策變動而產生不確定性，抑或資訊不透明，從而讓企業失去減碳之誘因。

二、減碳淪為口號與漂綠工具

承諾減碳目標為展開碳管理的第一步，但應要對應有實質的規劃與作為，否則將只是淪於口號。如科學基礎減碳目標倡議組織在2023年11月給全球139家企業與金融組織標註 「承諾已移除」的標籤，包含Amazon 、Yahoo Japan，以及三家台灣製造業，且名單仍在增加中，目的就是要警惕企業應言行一致，謹慎看待自身的承諾。

此外，PwC《2023全球投資人調查報告》指出94%投資人對企業永續報告含有「未經證實的聲明」，有「漂綠」疑慮，比例較2022年87%增加，代表實際績效可能有誇大不實。

三、氣候科技資金錯位且不確定性高

根據PwC 《 2023年氣候科技現狀報告》，氣候科技相關投資占比逐年提升，截至2023年第３季為止，累積氣候科技投資占創投資金比率已達10%。但須特別留意的是，風能、碳捕捉及儲存、氫能、食物浪費、替代食品等技術減碳潛力較高的技術並未獲得較高的資金投入。此外，這些技術之成熟度、實際效能、市場接受程度及經濟規模化，不確定性都還相當高，但卻都是達到淨零之關鍵技術。

四、一味轉嫁碳成本，可能失去競爭力

因未來碳稅/費、碳交易等機制向公司收取溫室氣體費用，而使相關費用轉嫁至商品價格中，稱為隱性成本。根據PwC 《2023年隱性碳成本》研究，在淨零情境下，以台灣電腦、電子及光學產業的隱性碳成本為例，可能較現有情境下增加44倍。

這些隱性成本，在現況已開始發生將實際收費，如環境部預計2025年起徵收碳費，然而，我們觀察到，目前已有台灣企業直接以轉嫁「碳成本」之方式進行因應，但相反的，也有企業（例如Apple）承諾不會將碳排放成本轉嫁在產品銷售價格上，會透過有效碳管理方式，與供應鏈夥伴合作使用潔淨能源及開發可再生回收材料，讓碳排成本或支出做有效控管。

以上二種不同管理思維，僅在一念之差，但可能會影響企業在市場的競爭力，更甚至生存力。為此，要迎戰上述挑戰，預防「綠天鵝」事件，如何落實氣候治理即為解方，建議可從「標準」、「人才」、「工具」、「制度」突破困境，將「危」轉「機」，從中獲取商業機會，帶動企業綠色成長。