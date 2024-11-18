國產集團低碳策略有成 取得全國首批低碳循環建材認證

隨著大都更時代房建需求、AI科技廠房擴建，以及即將到來的碳稅徵收與綠色通膨，國產（2504）建材集團積極研發低碳混凝土產品，總計已有16款低碳混凝土通過ISO 14067國際碳足跡查證，最高減碳幅度可達50%，大幅優於市場同級產品。

其中8款獲環境部碳標籤認證，還有7款常規低碳與綠混凝土等產品，率先獲得內政部委託台灣建築中心核發的低碳循環建材認定證書，可做為未來申請相關各級政府容積獎勵的證明，也為營建業提供多元且具減碳效益的選擇。

為此，國產建材集團近期於全台舉辦的系列低碳研討發表會，獲得總數將近千名的營建業者與金融、學術界等專業人士熱烈響應，足見國產建材的低碳策略有成，將成為未來維持市場優勢的關鍵。

其中，台中場選在台中福華飯店壓軸登場，並展示全台第一輛電動混凝土車。由國產建材集團董事長徐蘭英、副董事長林明昇、執行長吳志仁發表全系列國際認證的低碳混凝土產品。

包括國產建材總經理溫上元、研發中心副總經理楊志強、中管處長施朝耀、董事林修良等高層，以及工研院經理張名惠、研究員黃天恒、金屬工業研究發展中心洪匡聖博士、SGS台灣檢驗科技副理謝環縱、中興大學副教授黃健維等都共襄盛舉，吸引300位在地營建商、學術界參與力挺。

全球淨零碳排已成為不可逆轉的趨勢潮流，身為國內預拌混凝土龍頭，國產建材集團將低碳進程持續深植在固有的創新DNA中，積極研發低碳混凝土產品，包括16款混凝土產品取得國際標準ISO 14067碳足跡認證。

其中8款常規產品更同步取得環境部碳標籤，不僅是目前全台取得混凝土產品、碳標籤數量最多的廠商，同時從強度3,000到6,000磅等4款主流常規預拌混凝土產品，其碳足跡數據也是業界同級產品最低。

徐蘭英表示，國產建材集團成立邁入第70年，積極推動淨零碳排策略，已取得英國標準協會BSI、挪威立恩威DNV、法商艾法諾AFNOR的碳盤查、碳足跡等國際認證外，還成立可執行國家級檢驗能力的TAF認證實驗室。

現在因應綠色通膨時代的強烈需求，推出全系列的低碳混凝土，可提供營建業多元選擇、申請政府綠建築獎勵，該系列產品預計未來三年出貨量累計可達60萬立方米，減碳能力等同約290座大安森林公園的年吸碳量。

吳志仁則說，國產建材推出的「低碳混凝土系列產品」，分成中階低碳混凝土、高階120級爐石粉低碳混凝土、與進階的矽灰低碳混凝土等不同規格產品，因為導入精緻砂石與精緻粉體等創新先進製程，除了讓混凝土結構更加緻密外，更可以提高工作性與耐久性，最高減碳幅度可達50%，大幅優於市場同級產品。

除了取得國際認證，國產建材7款常規低碳與綠混凝土等產品，近期也獲得內政部委託台灣建築中心核發的低碳循環建材認定證書，這批證書是全台首批內政部認可的低碳混凝土類別證書。

國產建材ESG專案經理楊惠淳表示，低碳循環建材認定(LCR)是依據內政部建築研究所「低碳(低蘊含碳)建築評估手冊」所提出的低碳建築評估系統(LEBR)開發的認定機制，主要是鼓勵建材或營建商開發更多循環再生的建材，促進營建產業的低碳化，以呼應國家淨零建築政策。

國產建材取得低碳循環建材認證的7款產品，包括6款從3,000到6,000磅常規與低碳混凝土，以及1款綠混凝土產品，其中低碳混凝土產品，減碳率最高達36.99%，遠優於法規標準。而且國產建材的綠混凝土也是全台唯一取得內政部「綠建材標章」、「低碳循環建材」認證，以及碳足跡國際認證等三連霸的混凝土產品。

楊志強表示，國產建材往優質的全建材集團邁進，不斷研發創新，隨著碳有價時代來臨，綠色轉型不是選擇、而是必然，各級政府已展開相關政策，例如新北市整開區推淨零碳容獎，1+低碳建築有8%容積獎勵，北市環評會通過修正案，未來環評開發案須取得低碳建築標示第4級以上，而且2026年公有新建築須全面達成建築能效1級或近零碳建築1+級目標。

楊志強指出，根據低碳建築評估手冊，減碳率20%以上即為1+低碳建築，而國產建材高階低碳混凝土減碳率42%，國宇ALC輕質磚碳排減碳率77%，重置資源科技再生混凝土減碳率為26%，營建業採用這三項低碳產品，即可輕鬆達標「碳大吉」。