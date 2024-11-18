路迦擴大越南再生醫療版圖 新增在地銷售代理拚市場

路迦生醫（6814）18日宣布，為擴大越南再生醫療領域版圖布局，該公司近期與越南在地公司M Pro International Enterprise Inc.正式簽訂五年長期總代理合約，路迦將獲取權益金600萬美元（約新台幣1.95億元），授權合作方執行路迦在越南的醫學研究、技術授權合作洽談、臨床試驗、市場開發合作，並進行細胞療法的癌症預防復發與輔助治療的業務推廣。

路迦生醫表示，此次合作將為路迦正式開啟一條海外全新的市場渠道，是公司的癌症細胞治療技術，可以輸出到越南各大醫院與醫療院所等執行的重要里程碑，讓更多癌症患者多一線治療選擇與希望，路迦將與在地銷售夥伴一同齊力拉高於越南再生醫療市場的品牌力、占有率，並為公司增添新一波營運成長動能。

路迦生醫指出，此次合作代理商為深耕越南市場布局超過20年的貿易公司，熟稔當地投資、法律、醫療生態等，目前積極鎖定越南再生醫療市場拓展多項實績，包括與海防醫藥大學、健康科學發展舉辦幹細胞與免疫的培養與控制，與日本大阪大學簽訂日越再生醫學領域研究與訓練之合作，此次合作除了成為路迦越南總代理執行、推廣在越南的細胞療法合作及業務布局之外，也以五年後取得越南政府的FDA核准為目標。

路迦進一步表示，自2013年創始以來，憑藉其強大的財務基礎和創新的細胞治療技術，在生醫領域中脫穎而出。路迦業務涵蓋美容護膚、醫療管理平台及細胞治療等三大領域，並作為台灣再生醫療雙法領先之新藥開發受惠者，持續積極開拓市場版圖，拉高於產業中的領導地位。路迦旗下LuLym-T記憶T細胞癌症治療技術目前在台灣，已與13家醫學中心等醫院簽約合作執行美國肝癌孤兒藥的臨床試驗，可用於肝癌I/II/IIIa期已接受根除性治療後的肝癌病人預防復發，收案人數已超過一半，並完成期中報告，其在癌症治療上的巨大潛力可見一斑。

路迦LuLym-T細胞制劑也具備國際臨床試驗和實證醫學基礎，符合台灣再生醫療雙法政策，預計將成為台灣首個再生醫療雙法政策受惠者，以及全球首個在台灣及美國獲得肝癌預防復發新藥(有條件式臨時藥證)的細胞治療技術，而路迦目前正在越南積極推展此療法的落地與合法化，此次代理合約的順利簽訂，使路迦的國際化進程又再進一步。

展望未來，路迦表示，通過此次合約的簽署，不僅在越南市場擁有了總代理合作夥伴，還為未來的業務增長與國際化戰略鋪平了道路，路迦將憑藉多年累積的創新細胞治療領域上所累積的研發成果、臨床試驗數據等，持續擴大海外市場再生醫療、精準醫療的領域布局，大幅提高公司在亞太地區的市佔率。

在台灣方面，除了持續推進研發及臨床進展外，路迦也持續優化臨床試驗及技術，同時與板橋中興醫院積極一同拓展「全人健康照護」，可望透過多年專精於細胞治療癌症、預防復發的解決方案，協助罹癌患者縮短選擇治療方法的複雜困難度，凸顯公司在台灣癌症病患細胞治療與再生醫療市場上的拓展腳步已有具體良好的實績，也讓癌症患者多一線治療選擇與希望。