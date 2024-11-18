新北住都再度攜手皇翔 大陳單元4公辦都更案簽約
永和大陳單元4公辦更新案，18日在新北市長侯友宜見證下，由新北住都中心執行長錢奕綱與出資人皇翔建設（2545）董事長廖年吉完成簽約。
侯友宜表示，大陳單元2在109年完工入住，成功打下重要基礎，也因此其他單元無不引頸期盼能加快更新腳步，為此市府110年成立住都中心，並交付單元1、3、4。
住都中心不負眾望，如今單元3即將施工，18日見證單元4的簽約，市府負責招商的單元5、6、7目前審議中，也預計自114年下半年開始分別動工。
侯友宜表示，永和長期以來地狹人稠的情況，市府透過規劃檢討，儘可能提供開放空間，更責成住都中心在捷運頂溪站周邊推動大型更新案，希望能為永和注入新機能及帶動周邊更新的新量能。
住都中心執行長錢奕綱表示，單元4最大的特色，是與單元3隔著超過2,000坪的中央公園對望，本次最優申請人與單元3同為皇翔建設，再一次配對成功，也少了單元間開發介面協調的問題，相信進度上能走得更快一些。
他表示，未來將配合地方需要留設公益空間，除了中央公園，更將型塑友善舒適的開放空間，延續過去共同合作的成功經驗，為改變大陳的環境風貌一起再努力一次。
此外，住都中心手上最後一塊拼圖是單元1，為了市民及整體環境的未來，必須要有好的規劃設計，若順利推動預計明年第1季簽約。
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