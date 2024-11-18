《2024 循環農業趨勢論壇》登場 聚焦植物纖維新商機

農業部委託台灣經濟研究院主辦之《2024 循環農業趨勢論壇》，18日登場，本次論壇以「農業時尚革命，植物纖維永續轉型」為主題，邀請來自瑞士、泰國及我國重要產官學研代表，共同探討植物纖維在紡織產業的應用趨勢。

農業部表示，在全球供應鏈面臨聯合國氣候變化綱要公約推動的背景下，各產業積極尋求具淨零減碳效益的合作夥伴、產品和原料，藉由公私協力的機制，將農業剩餘資源轉型成為符合市場需求的綠色材料。運用在地農業剩餘資源，達成跨產業的循環經濟模式，也期待該模式能夠開創農業與各產業合作，不僅是植物纖維，更能開創更多循環應用型態並促成新興的商業模式。

農業部指出，此次論壇匯聚來自政府、紡織產業、時尚產業及學術界的國內外專家代表，從國際行動出發，深入分析全球市場的綠色紡織需求，同時聚焦國內關鍵技術及場域實績，並探討如何透過產業串接，提出植物纖維於企業價值鏈之應用與價值，期待在全球相關產業轉型的背景下，能夠引領綠色材料創新的潮流。

農業部強調，永續轉型不是單一產業的責任，而是社會共同的目標，農業部將持續與企業攜手合作，期待在全球供應鏈轉型下，能夠引領綠色材料創新的潮流，也實現農業剩餘資源「全循環、零廢棄」的目標。