今年新北市店面王出爐 樂華夜市商圈店面每坪成交價162萬暫奪冠

內需回溫，店面交易也逐漸熱絡；據實價登錄統計，2024年新北市店面成交單價最高者位於永和區的樂華夜市商圈一樓店面，6月成交總價4,714萬元、每坪成交單價162萬元，共29坪，目前由老牌鍋貼業者經營中。

台灣房屋永和加盟店店東莊威玲指出，永和區是全台人口密度最高的行政區，而捷運頂溪站到樂華夜市路段的人流量相當高，尤其是正永和路上的店面，幾乎沒有空置期，店面投報表現好，這裡店面經營型態多為餐飲業、便利商店、服飾業等，且承租狀況穩定，這次成交的近30坪店面，總價4千多萬元，相較同路段店面大多要價6千萬元以上，入手總價相對較低，因此吸引買方進場。

台灣房屋觀察今年的新北店面交易，每坪成交單價第二高是位於新莊副都心重劃區的百坪樓店，總價約1.58億元、每坪成交單價160萬元，將由銀行業者進駐；而第三至第五名的樓店，都由林口A9生活圈的「森聯摩天41」店面包辦，每坪成交單價落在148.1~155.4萬元，總價6,631萬元到1.15億元。

台灣房屋林口工一產專加盟店店東黃畇甯表示，「森聯摩天41」在桃園機場捷運A9站旁，屬於林口蛋黃區，而東森集團總部、林口三井OUTLET二館等也將要陸續完工，商圈未來發展性高。

黃畇甯指出，由於一樓店面廣告效益高，該社區的一戶三角窗店面，還曾創下每坪最高成交單價165萬元，登上林口最貴店王，該區店面每坪月租金依不同坪數大小，約15~25萬元上下，適合的業種多元，包括咖啡餐飲業、銀行業、醫療診所等都相當適合。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，店面買方除了自用之外，許多置產者都以中長期投資，甚至傳家為前提，因此老商圈穩定收租的舊店面交易並不頻繁，新交易高價多半轉往新興重劃區。

張旭嵐表示，這類新社區店面臨大馬路、店面氣派，也較適合重形象的高級品牌，像是診所、銀行等等，這些大品牌砸重金裝潢，因此租期長，租期短則3~5年、長則15~20年，租金收益穩定，受置產族青睞。

張旭嵐分析，川普當選美國總統後，國際皆關心後續可能產生的經貿變化，在關稅保護政策下，具備抗通膨且穩定投報的店面，商辦等商用不動產，將會是接下來高資產族的關注焦點。