台大教授蔡明哲WCS演說 森崴能源旗下元杉森林躍上國際

第29屆聯合國氣候峰會（COP 29）11月11日至22日在亞塞拜然首都巴庫登場，台灣大學實驗林處長蔡明哲教授受邀於世界氣候高峰會（WCS）發表演說，透過影片分享與元杉森林在花蓮壽豐打造的台灣前瞻性生物信用示範林區，展現氣候與生物多樣性二合一解方的重要性，意外讓森崴能源（6806）旗下元杉森林97公頃林地躍上國際舞台。

世界氣候高峰會（World Climate Summit, WCS）是聯合國第29屆氣候峰會周邊最關鍵的會議，台大實驗林處長蔡明哲教授再次受世界氣候基金會（World Climate Foundation, WCF）邀請，16日在COP29主會場藍區『雨林聯盟的舞台』進行國際策略合約簽署發布會，17日在世界氣候高峰會（WCS）中，以「新興的亞洲Biocredit方案 - BioPlus」為主題發表演說，並分享台大實驗林攜手元杉森林於花蓮壽豐林場，所打造的前瞻性生物信用示範林區。

蔡明哲在演說中提醒，全球物種正在極速消失，但維持生物多樣性需要長期且一定的資金投入，除了政府積極面對外，更需要企業的協助，因此「生物信用額度（Biodiversity Credit）」制度應運而生。目標是讓企業購買生物信用額度，投入維護生物多樣性的專案行動，是一種與碳權（carbon credit）類似的金融工具。

他舉例，台灣的元杉森林在花蓮壽豐鄉擁有97公頃淺山自然林地，目前與台大實驗林合作，將規畫推動生物多樣性專案，並且深入研究其方法學、指標、與量測系統，期待以自然正成長凌駕一切，打造台灣前瞻性生物信用示範林區，目前世界經濟產值約44兆美元，超過一半是中度或重度依賴於自然資源，如果大自然因為過度開發而失去了多元豐富的韌性，全人類都要共同承擔惡果。

蔡明哲表示，「加強生物多樣性的保護不僅可以對抗氣候變遷，也可以增加企業在極端氣候下的韌性，台大實驗林將提供科學數據與行動方案。我們必須開始行動，不行動的代價遠高於行動」。

演講最後，蔡明哲以「台灣生物信用額度方案──BioPlus」Go Go Go！三次加油聲向台灣先行者致敬，並呼籲全球攜手共創永續未來，展現「台灣生物信用額度方案──BioPlus」的領導地位。並宣布即將啟動六個亞洲實驗林的聯合方案，為氣候融資及碳交易市場提供創新解決方案。

元杉森林總經理胡惠雲表示，元杉森林與台大實驗林的合作，期許回歸到以自然方式，來解決自然問題（Nature-based solutions）。森林經營不僅僅是企業一次性的ESG活動，而是以多元角度緩解極端氣候影響，改善人類生活品質，同時保護生物多樣性的永續性。「這樣的投資不只是單純的資金投入，同時也累積企業綠色存摺收入無形與有形資產。」