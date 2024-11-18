影／皇翔簽約「全台最複雜都更案」 總銷達逾600億元

近年皇翔建設積極參與公辦都更案，並拿下有全台最複雜都更之稱的「永和大陳」案單元3、4，其中單元4在18日舉行簽約典禮，皇翔建設指出，兩案合計總銷逾600億元，單元4預計最快1年後動工，單元3則在明年動工。

另，針對近期房市狀況，皇翔建設認為，儘管房市受到打房干擾，但市場仍有剛性需求，近期都還是陸續有成交個案，目前公司沒有延後推案計畫。

永和大陳單元4公辦更新案今日舉行簽約典禮，在新北市長侯友宜的見證下，由住都中心執行長錢奕綱與出資人皇翔建設董事長廖年吉共同完成簽約儀式，該案基地面積達3,817.23坪，若加上皇翔也拿下的單元3，兩案基地面積共達7,775坪以上。

侯友宜表示，新北市幅員廣大，每個行政區都重要，永和長期以來地狹人稠的情況，市府也透過規劃檢討，儘可能提供開放空間，更責成住都中心在捷運頂溪站周邊推動大型更新案，希望能為永和注入新機能及帶動周邊更新的新量能。

錢奕綱指出，單元4最大的特色，是與單元3隔著超過2,000坪的中央公園對望，此次最優申請人與單元3同為皇翔建設，再一次配對成功，也少了單元間開發介面協調的問題，相信進度上能走得更快一些，未來將配合地方需要留設公益空間，除了中央公園，更將型塑友善舒適的開放空間，期盼能夠延續過去共同合作的成功經驗，為改變大陳的環境風貌一起再努力一次。

皇翔建設副總暨發言人游玉華表示，單元4因為還有書面作業等相關程序進行，因此最快開工也要等到1年到1年半後，單元3則會在明年第1季動工，採邊建邊售，價格尚未確定，但會依照市場環境而定。

今年房市自第3季起受到銀行房貸風暴、央行第七波房市信用管制等，買氣開始降溫，游玉華指出，目前第二戶貸款確實比較困難，但是皇翔都有長期往來的銀行，衝擊相對較小，還沒遇到已購客自備款不足要解約的狀況，當然公司也會協助客戶找銀行。