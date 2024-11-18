統一麵粉布局健康烘焙市場 跨大步搶攻飲控商機

甫落幕的第五屆烘焙王麵包大賽帶動業內的「麵包營養」話題，營養健康的麵包早已是國際烘焙競賽的重要比賽項目，作出兼顧美味與營養的麵包，不是未來趨勢而是現在進行式。

統一麵粉打鐵趁熱，於18日舉辦「營養驅動！健康烘焙趨勢搶『纖』嚐」座談會，並攜手世界麵包冠軍師傅──王鵬傑，發表高纖、高蛋白雙重營養加乘的「能量麵包2.0」，成為市場上備受期待的健康主食新選擇；此外，健康烘焙品牌──起士公爵也帶來了高纖烘焙新品。座談會現場，家醫科醫師王姿允、王鵬傑師傅、及起士公爵執行長 王奕凱，以不同觀點探討健康飲食對烘焙市場的影響，並深入分析健康烘焙趨勢帶來的新商機。

座談會上，減重專科醫師王姿允分享門診觀察：「隨著忙碌生活與健康意識的提升，許多人希望快速獲得高營養價值的食品。高纖高蛋白麵包因為方便且營養，成為外食族與健康管理人群的首選。」她認為，這類麵包不僅適合作為代餐，也能作為健康點心，為消費者日常飲食帶來新選擇。

統一麵粉今年初以「能量麵包」為概念，推出超纖、高蛋白專用粉，並攜手7-ELEVEN上市一系列高纖、高蛋白麵包產品。超商一直深受注重飲食控制的消費者喜愛，一來便於掌控熱量攝取，還能滿足基本營養需求。因此這些產品一推出便締造亮眼的銷售成績，反映出市場對營養取向烘焙產品的高度需求，「晨光GOLD高纖生土司」等具有健康營養概念的新產品累計銷售金額突破1億，受到廣大消費者的青睞，成功將健康營養的概念融入日常飲食，帶動了烘焙市場新風潮。

麵包不再是空熱量的代名詞，而是搖身一變成為高纖、高蛋白的健康食品！高雄知名烘焙名店莎士比亞烘焙坊的主廚王鵬傑，運用世界麵包冠軍的手藝，推出了一系列「能量麵包2.0」，同時具備高纖、高蛋白雙重營養，包括穀物酸種麵包、貝果及土司。這系列麵包將在莎士比亞烘焙坊販售，將是健身族群補充高纖、高蛋白的便利首選。

王鵬傑師傅表示，要在麵包中增加蛋白質、膳食纖維並不容易，就算以完全以牛奶、豆漿取代水，也很難達到高蛋白的程度，而且台灣民眾多偏好柔軟的麵包，但膳食纖維含量高的麵包卻又容易有乾硬、粗糙的口感。

為了符合衛福部高纖（每百克含6公克以上膳食纖維）及高蛋白（每百克含12公克以上蛋白質）的標準，這系列麵包使用統一超纖與高蛋白專用粉製作，藉由精確比例計算提升膳食纖維與優質蛋白質含量。經焙香細磨的小麥麩皮、裸麥、燕麥，不僅降低粗糙感，還保留穀物香氣，同時也使用15%的統一蛋白質專用粉取代部分麵粉，其牛奶蛋白質來源讓身體更容易吸收利用。

以酸種麵包為例，每百克含有超過12克蛋白質與6克以上的膳食纖維，主打低糖無油配方。王鵬傑師傅分享製作秘訣：「因為超纖粉含有裸麥粉，我用它來培養酸種，能賦予麵包獨特的穀物發酵風味。」麵包散發濃郁天然香氣，並融合裸麥、小麥麩皮等多種穀物的香味，成為兼具營養與風味的理想主食型麵包。

健康烘焙先驅的起士公爵迎來品牌的15周年，再度打造零罪惡感的健康烘焙新品─高纖鹽可頌；一個55g的鹽可頌，熱量僅有一般市售可頌的三分之一，卻富含1顆蘋果的膳食纖維。起士公爵執行長王奕凱表示：「讓麵包營養加分又不犧牲美味，是我們研發健康烘焙產品的首要條件！」