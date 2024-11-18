快訊

民眾黨暫緩推選代理黨主席 柯文哲假單再延長3個月

12強賽／撈哥開轟擊掌將曾豪駒撞昏頭 網笑翻：教頭要進傷兵

法官酒駕酒測值1.05 宜蘭地院判「自家人」4個月徒刑理由曝

聽新聞
0:00 / 0:00

成立低碳營建聯盟 張安平籲進口產品也應揭露碳足跡

中央社／ 台北18日電
台泥董事長張安平18日指出，台泥除了自身透過研發技術推出更低減的產品，也再次呼籲政府在公平競爭下，進口跟本地產品都要揭露產品碳足跡，也都要承擔碳成本，才能保障用力減碳的企業。（台泥提供）
台泥董事長張安平18日指出，台泥除了自身透過研發技術推出更低減的產品，也再次呼籲政府在公平競爭下，進口跟本地產品都要揭露產品碳足跡，也都要承擔碳成本，才能保障用力減碳的企業。（台泥提供）

台泥今天邀請逾百家建設營建公司，宣示成立「低碳營建先行者聯盟」，總計一年來台泥與客戶透過生產與使用低碳建材為營建產業減碳14.6萬噸，台泥今年出貨石灰石水泥混凝土量超過80萬方，已簽約訂單逾250萬方。

台泥董事長張安平指出，台泥除了自身透過研發技術推出更減碳的產品之外，也再次呼籲政府在公平競爭下，進口跟本地產品都要揭露產品碳足跡，也都要承擔碳成本，才能保障用力減碳的企業。

張安平說，有很多業者碳排高，因應做法是賣掉資產以達到減碳，但台泥認為這不是答案，因為水泥是必需品，需要讓必需品可以繼續用下去，所以台泥繼續減碳，以達到世界未來的要求。

台泥2023年10月發布Total Climate系列低碳產品—台泥卜特蘭石灰石水泥，當時減碳率為15.4%。台泥今天宣示成立低碳聯盟，也舉辦產品發布會。台泥表示，新一代台泥卜特蘭石灰石水泥減碳率已達23.83%，比去年再減8.43%，是目前全台最低碳的水泥。

台泥表示，已訂定目標，到2026年全部只生產及銷售低碳水泥及混凝土。而全球水泥及混凝土協會GCCA在 18日於COP29聯合國氣候峰會，發布國際版的低碳混凝土定義，台泥主動接軌GCCA、發布全台最低碳石灰石水泥混凝土，減碳率遠低於政府公告的低碳評估手冊中一般混凝土標準最高達53%。

台泥 減碳

延伸閱讀

透視日、北美、歐盟氫能政策 邁向氫能時代迎接全球氫商機

環團批卓榮泰減碳空包彈 「剪部長奶嘴」籲立委砍台電燃煤預算

台泥、亞泥 樂觀大陸市場

富士山為減碳、紓解遊客擁擠 日本政府擬用陸無軌電車接駁遊客

相關新聞

總價不到千萬新古屋熱銷區 高雄楠梓奪冠、新北市這區第二名

根據實價登錄資料統計，近一年六都、新竹縣市屋齡10年以內且總價千萬元以下的電梯大樓十大熱銷行政區。其中，高雄楠梓區交易量...

影／皇翔簽約「全台最複雜都更案」 總銷達逾600億元

近年皇翔建設積極參與公辦都更案，並拿下有全台最複雜都更之稱的「永和大陳」案單元3、4，其中單元4在18日舉行簽約典禮，皇...

成立低碳營建聯盟 張安平籲進口產品也應揭露碳足跡

台泥今天邀請逾百家建設營建公司，宣示成立「低碳營建先行者聯盟」，總計一年來台泥與客戶透過生產與使用低碳建材為營建產業減碳...

Uber Eats 新代言人天后徐佳瑩 半夜竟能買到音源線

台灣兩大外送平台之一的Uber Eats於18日揭曉「Uber Eats （應該）都點得到」全新品牌代言人也是服務重度使...

新北實價登錄住宅租金指數 2024上半年平穩緩漲

房市話題持續，外界除關注買賣市場外，租賃市場情況也成討論焦點，新北地政局公布今年上半年住宅租金指數，7大次分區中除淡水區...

航空貨運旺季有望拉長到明年第1季 包機需求強勁、電商穩定成長

每年最重要的電商購物雙十一剛過，物流業者分析，今年雙十一前的航空貨量表現還不錯，雖然購物旺季已過，目前看起來，12月北美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。