Uber Eats 新代言人天后徐佳瑩 半夜竟能買到音源線
台灣兩大外送平台之一的Uber Eats於18日揭曉「Uber Eats （應該）都點得到」全新品牌代言人也是服務重度使用者歌后徐佳瑩，同時公布 2024 年消費者洞察，揭露台灣用戶在Uber Eats上最「HOT」數據。徐佳瑩表示當Uber Eats代言人感到「美夢成真」，更透露在半夜竟透過Uber Eats買到急用的「音源線」。
Uber Eats表示，今天是進入台灣八周年。目前在全台 18 縣市、超過80,000家商家夥伴合作，提供消費者從餐飲到生鮮日用、白天到深夜的外送體驗。根據 Uber Eats 2024 年消費者訂單數據，單日收到最多訂單的日期目前是夏至之後的6月22日。「手搖飲」、「飯、麵、粥」、「早餐」、「速食」和「便當」穩居全台各地最常訂購的餐飲類型前五名。
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