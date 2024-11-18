航空貨運旺季有望拉長到明年第1季 包機需求強勁、電商穩定成長

每年最重要的電商購物雙十一剛過，物流業者分析，今年雙十一前的航空貨量表現還不錯，雖然購物旺季已過，目前看起來，12月北美及歐洲聖誕節、新年假期的貨量需求還蠻強勁的。明年AI出貨量會比今年還大，明年航空貨運的包機需求還是很強勁，電商維持穩定成長，明年第1季航空貨運的表現有望續好。

航空貨運價格攀升，貨量也在進入旺季後成長，法人認為，將進一步推升華航（2610）、長榮航（2618）第4季的航空貨運營收表現，另外，航空物流業者中菲行（5609）、捷迅（2643）、台驊（2636）及旗下的台灣空運、遠雄港等，第4季業績跟著雨露均霑，讓航空貨運相關的業者第4季的獲利成長跟著出現想像空間。

物流業者表示，雙十一剛過，空運艙位沒有那麼緊，但價格跌幅有限，第4季台灣飛美西價格約每公斤250元、美東則為270元，維持傳統旺季價格，航空貨運第4季比預期旺，預料12月有望再漲，而明年也樂觀。

明年的航空貨運市場市場因為AI電商還是很熱，航空貨運的成長，華航、長榮航都是抱持比較樂觀的看法，從目前已經公布第3季的貨運收益，可以看出來，航空貨運的價格跟貨量是穩健攀升，明年度的貨運市場，抱持審慎樂觀的態度。