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總價不到千萬新古屋熱銷區 高雄楠梓奪冠、新北市這區第二名

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
根據實價登錄資料統計，近一年六都、新竹縣市屋齡10年以內且總價千萬元以下的電梯大樓十大熱銷行政區；其中，高雄楠梓區交易量最多，台中兩區居住空間大、性價比高。永慶房屋提供
根據實價登錄資料統計，近一年六都、新竹縣市屋齡10年以內且總價千萬元以下的電梯大樓十大熱銷行政區；其中，高雄楠梓區交易量最多，台中兩區居住空間大、性價比高。永慶房屋提供

根據實價登錄資料統計，近一年六都、新竹縣市屋齡10年以內且總價千萬元以下的電梯大樓十大熱銷行政區。其中，高雄楠梓區交易量最多；台中兩區居住空間大、性價比高。

觀察交易量前十名行政區，高雄就包辦五區，分別為楠梓、鳳山、橋頭、三民和仁武。尤其楠梓區以高達926件交易量拿下六都暨新竹縣市之冠。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，楠梓區有高雄捷運紅線行經，且受惠於科技S廊帶議題及台積電（2330）設廠利多，帶動區域內各項機能發展，也進一步推升了購屋需求。

楠梓區目前房價仍相對親民，總價約800多萬元就有機會買到屋齡10年以內兩房至三房的電梯大樓，以相對輕的負擔就能擁有寬敞、新穎的居住空間，對於預算有限，但同時又渴望擁有新古屋的民眾，是個相當經濟實惠的選擇。

位居第二名為新北的淡水區，交易量高達768件，也是雙北市唯一上榜的行政區。

陳金萍表示，淡水區擁有捷運、輕軌，未來還有淡江大橋和淡北道路，交通建設逐漸到位；此外，生活機能逐步成熟，且在雙北市中屬於房價較為親民的區域，成為不少首購族群的購屋天堂。以千萬元預算，仍有機會購入屋齡10年以下且面積逾30坪的新古屋電梯大樓，當中以淡水新市鎮等區域的交易尤為活絡。

從坪數方面觀察，同樣以千萬內預算購得屋齡10年以下電梯大樓，台中市的梧棲區、清水區能買到較大的居住空間。

陳金萍指出，梧棲區和清水區都位在台中的海線地區，受惠於台中市政府積極推動台中港2.0計畫，串聯海線生活圈，吸引不少產業進駐，並且未來將有捷運藍線行經，也進一步提升區域的發展潛力，也讓海線地區逐漸受矚目。

陳金萍表示，梧棲區和清水區房價相對親民，想以總價約800萬元左右預算，入手坪數近40坪的新古屋電梯大樓，尤其可往台中港新市鎮特區尋找，適合有較大居住空間需求的民眾入主。

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