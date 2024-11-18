中鋼12月盤價優於預期 法人對營運後市按讚

中鋼（2002）公布12月盤價，六大鋼種每噸上漲0~300元，價格高於市場預估中，法人機構表示，中鋼12月盤價高於預估的持平到下跌300元水準，主因煉鋼原料價格維持高檔，且全球鋼鐵需求可望落底，目前市場庫存下降，為幫助下游接單，因此，中鋼盤價維持平高盤。

另外，觀察2025年的鋼鐵市場，目WSA公布的2025年鋼鐵需求展望為正向，即使在中國大陸市場衰退1%的預估下，全球的鋼鐵需求仍可成長1.2%，顯示印度、東南亞、中南美洲及中東非洲等地的需求成長已逐漸淡化中國大陸需求疲弱的影響，其中，尤其以印度及其它新興發展經濟體的貢獻最大。

而中國大陸市場的鋼鐵需求可能將連續四年衰退3%以上，基期已經在相對偏低水準，2025年的衰退幅度可望縮小，甚至若未來還有推出強力刺激經濟政策，中國大陸鋼鐵需求也可能觸底反彈。原料方面，10月下旬開始鐵礦砂價格出現回檔，目前價位約每噸99美元左右，持續測試100美元的支撐Ｍ但2025年全球鋼鐵需求可望走出衰退、恢復成長，加上原料上漲及減碳都讓成本不斷增加，因此對2025年的鋼價持正面看法，有利中鋼營運表現。