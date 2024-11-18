快訊

第三次大戰來臨？傳美放行烏克蘭用長程飛彈 俄烏都說話了

從政8年回金融主場 農村囝仔曾銘宗要帶富邦金衝向亞洲

大巨蛋啟用一周年頻漏水「原因找到了」 遠雄：至少已花4000萬修繕

中鋼12月盤價優於預期 法人對營運後市按讚

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

中鋼（2002）公布12月盤價，六大鋼種每噸上漲0~300元，價格高於市場預估中，法人機構表示，中鋼12月盤價高於預估的持平到下跌300元水準，主因煉鋼原料價格維持高檔，且全球鋼鐵需求可望落底，目前市場庫存下降，為幫助下游接單，因此，中鋼盤價維持平高盤。

另外，觀察2025年的鋼鐵市場，目WSA公布的2025年鋼鐵需求展望為正向，即使在中國大陸市場衰退1%的預估下，全球的鋼鐵需求仍可成長1.2%，顯示印度、東南亞、中南美洲及中東非洲等地的需求成長已逐漸淡化中國大陸需求疲弱的影響，其中，尤其以印度及其它新興發展經濟體的貢獻最大。

而中國大陸市場的鋼鐵需求可能將連續四年衰退3%以上，基期已經在相對偏低水準，2025年的衰退幅度可望縮小，甚至若未來還有推出強力刺激經濟政策，中國大陸鋼鐵需求也可能觸底反彈。原料方面，10月下旬開始鐵礦砂價格出現回檔，目前價位約每噸99美元左右，持續測試100美元的支撐Ｍ但2025年全球鋼鐵需求可望走出衰退、恢復成長，加上原料上漲及減碳都讓成本不斷增加，因此對2025年的鋼價持正面看法，有利中鋼營運表現。

延伸閱讀

印度：成功測試極音速飛彈 躋身少數精英國之列

FOPLP金屬載板唯一技轉方認可供應商 鑫科訂單增溫 營收逐季成長

中鋼10月營收年減3% 下月估開平盤

全民權證／中鋼 兩檔活跳跳

相關新聞

房市地雷？ 雙貸族一年暴增2.2萬人 創歷史新高

根據聯徵中心最新數據，全台同時有房貸、信貸的雙貸族人數，截至今年7月達37.4萬人，較去年同期增加2.2萬人，平均每人房...

SCFI 雖轉跌 但市場仍看好海運股第4季獲利

SCFI指數在美東碼頭勞資協商破局，再傳罷工陰霾中，截至上周收盤，為2,251.9點，較前一周下跌3.4%，其中，美東線...

遠東新發展綠色產品有成 挺進COP29藍區發表演說

聯合國氣候變化綱要公約第29次締約方大會（COP 29）正在亞塞拜然舉行，遠東新發展綠色產品有成，成功挺進官方主場藍區（...

不怕央行打炒房？為何代銷龍頭海悅國際愈打業績還愈旺

央行宣戰投資客，房市恐將迎來第八波信用管制，不過觀察營建股10月營收，代銷大咖海悅國際（2348）業績卻創下歷史次高，海悅營運逆風高飛、到底透露什麼訊號？

友善環境 創造卓越／綠天鵝風險 企業的挑戰與機會

國際清算銀行（Bank for International Settlements, BIS）2020年發布「綠天鵝（T...

經濟選書／從公司沒錢 盤點財務錯誤

「明明有獲利，但現金在哪裡？」當你看著損益表的結果，看到公司獲利，卻遇上現金危機：沒有足夠的錢支付薪水或繳稅，或是有其他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。