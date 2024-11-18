SCFI 雖轉跌 但市場仍看好海運股第4季獲利

SCFI指數在美東碼頭勞資協商破局，再傳罷工陰霾中，截至上周收盤，為2,251.9點，較前一周下跌3.4%，其中，美東線下跌4.1%、美西線下跌11.5%，歐洲線下跌1.1%；法人機構表示，SCFI指數連三周上漲後出現回跌，目前遠洋線仍以歐洲線運價表現相對強勁，另近洋線運價反映需求旺季，亦具有漲價動能。

分析師認為，運價較高機率將處於區間震盪走勢，待農曆春節前拉貨需求出現，將提供美國線較高的漲價契機；此外，時序進入歐洲線合約談判期間，航商穩價意願積極，歐洲線淡季運價走勢仍相對有撐。

美洲線方面，航商持續積極控管運力，需求相較於往年淡季表現略有好轉，但運價若上漲可能降低航商減艙意願，市場供需動態調整下，運價較高機率將處於區間震盪走勢，待農曆春節前拉貨需求出現，將提供美國線較高的漲價契機。

此外，美東勞資雙方關於由於此次談判涉及自動化設備，勞資雙方難有共識，導致明年1月中旬罷工機會再度提高，因時點鄰近農曆春節淡季，對於市場影響較為有限，但若罷工持續延長，則春節過後可能引發塞港預期。

考量第4季運價提前落底、市場淡季不淡，看好海運股營運表現。