聽新聞
0:00 / 0:00
SCFI 雖轉跌 但市場仍看好海運股第4季獲利
SCFI指數在美東碼頭勞資協商破局，再傳罷工陰霾中，截至上周收盤，為2,251.9點，較前一周下跌3.4%，其中，美東線下跌4.1%、美西線下跌11.5%，歐洲線下跌1.1%；法人機構表示，SCFI指數連三周上漲後出現回跌，目前遠洋線仍以歐洲線運價表現相對強勁，另近洋線運價反映需求旺季，亦具有漲價動能。
分析師認為，運價較高機率將處於區間震盪走勢，待農曆春節前拉貨需求出現，將提供美國線較高的漲價契機；此外，時序進入歐洲線合約談判期間，航商穩價意願積極，歐洲線淡季運價走勢仍相對有撐。
美洲線方面，航商持續積極控管運力，需求相較於往年淡季表現略有好轉，但運價若上漲可能降低航商減艙意願，市場供需動態調整下，運價較高機率將處於區間震盪走勢，待農曆春節前拉貨需求出現，將提供美國線較高的漲價契機。
此外，美東勞資雙方關於由於此次談判涉及自動化設備，勞資雙方難有共識，導致明年1月中旬罷工機會再度提高，因時點鄰近農曆春節淡季，對於市場影響較為有限，但若罷工持續延長，則春節過後可能引發塞港預期。
考量第4季運價提前落底、市場淡季不淡，看好海運股營運表現。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言