遠東新發展綠色產品有成 挺進COP29藍區發表演說

聯合國氣候變化綱要公約第29次締約方大會（COP 29）正在亞塞拜然舉行，遠東新發展綠色產品有成，成功挺進官方主場藍區（Blue Zone），進行兩場演說，成為台灣少數的傳產代表。

正在亞塞拜然舉行的COP 29，聚集來自世界各國的政府、非政府組織、企業領袖以及專家學者，進行磋商談判與經驗分享，共同對抗氣候變遷。由於全球正全力邁向2050年淨零排放目標，COP 29大會備受矚目。

COP29會議只有獲得聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）認可的參與者，包括政府代表團、國家元首、觀察員和媒體才能進入藍區。台灣因政治困境，參與受到不少限制，遠東新此次成功突圍，成為台灣少數挺進藍區的傳產代表。

遠東集團元智大學副教授尤淨纓受邀，以遠東新「循環經濟產品」與「減碳績效」為主軸，在藍區進行兩場演說，現場展示遠東新以海洋回收廢棄物再製而成的2022 FIFA「海洋回收環保抗爆球衣」和「100%回收聚酯運動鞋」，展現台灣在環保回收創新產品領域的創新實力。

尤淨纓在演說中提到，遠東新深耕回收聚酯產業超過30年，將企業核心能力應用在各種創新與再生技術開發，發展以「陸、海、空」廢棄物為再生原料來源的綠色技術，並與全球品牌客戶共創永續價值，建構可持續發展的循環生活圈。

目前遠東新的回收再生事業已從台灣擴展到美國、日本、中國大陸、越南、菲律賓、馬來西亞等。

另外遠東新也以5大策略開展減碳路徑，2023年已超前達成2025年減碳目標，公司重新訂定更積極的低碳轉型新目標，目標到2030年溫室氣體減排50%，以及綠色產品占比、綠色原料占比屆時都要達到50%，展現超越國際標準的減碳決心.，全力邁向2050年淨零排放。