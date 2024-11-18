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台越觀光逆差／學者：別削價競爭 行程要翻新

聯合報／ 記者甘芝萁／台北報導

台越觀光逆差疫後越顯劇烈，政府推動多時的新南向政策顯然並未達成互惠交流。觀光學者與業者皆認為，除簽證問題外，台灣接待越南客仍採低價競爭，很難吸引新客來台，政府與業者都須調整思維，思索包裝出不一樣的行程

一名長期深耕越南入出境旅遊的旅行社業者指出，越南入境市場做不出成績原因有二，過去台灣做入境的旅行社都集中在做陸客團，採削價競爭策略，照理說一團每人每晚成本應該要六十到八十美金，但卻有業者為搶客，削價到四十美金，越南客來台五天，北中南都要跑，怎麼可能玩得愉快？

再者，旅行社必須負擔擔保問題，若越南客來台旅遊落跑，旅行社還會被罰，「避都來不及了，怎還會想做越南團？」

這名業者說，觀光必須量化，而非寡占壟斷，以鐵道觀光推廣來說，目前政府資源提供給特定業者，旅行社想安排東南亞旅客來台體驗觀光列車，只能用高價跟同業購買產品。

高餐大觀光研究所教授劉喜臨認為，因過往越南客違法滯留比例高，來台只能團體行，無法自由行，是無法衝高入境量的原因之一；但回歸觀光主軸，想吸引越南客來台，台灣的業者要多努力，一味採用過去的行程內容，很難吸客。

劉喜臨說，這幾年台越觀光會議持續辦理，過去是他們向我們請益，現在我們則應多透過這樣的交流平台，向越南多學習。

旅行社 行程 越南

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