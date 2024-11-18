行銷不力？ 台越觀光逆差加劇

台越觀光合作會議已舉辦十一年，去年更簽訂雙邊送客二百萬人次的目標，但卻多是台灣人赴越南，今年可望創下百萬人次新高紀錄，越南也成為「觀宏專案」六國當中觀光逆差最大的國家，台灣攬客成績停滯不前，是魅力不再？還是行銷不夠？

台灣人瘋出國，根據統計，今年一到八月赴越人次已達八十三萬，全年度可望破百萬人次，但越南人來台僅廿五點四萬人次，估計今年約四十萬人次，疫情前，越南人每年來台觀光人次也約四十萬人次，去年卅八萬人次。

疫情前旅行社業者積極推廣越南峴港旅遊，多家航空公司執飛，疫情後，一批又一批台灣旅客飛往富國島，今年初傳出年代旅遊富國島丟包事件，後續富國島旅遊商機也不受影響。

反觀台灣，為吸引東南亞國家遊客，政府觀宏專案（東南亞優質團簽證便捷措施)已推動多時，台越觀光合作會議今年已邁入第十一屆，日前在台中舉辦時，雙邊主席才許諾將秉持雙方合作互利互惠精神，成就台越雙邊觀光共好榮景，但照目前發展，觀光逆差還會持續加劇。

高餐大觀光研究所教授劉喜臨說，台灣人喜歡新興旅遊目的地，越南這幾年積極開發峴港、富國島、芽莊等，價格具競爭力，出境市場暢旺不難想像，但越客遊台的行程包裝在疫情後卻未有明顯提升。

在台生活多年的越配范裴倫表示，台灣觀光產品在越南行銷不夠，很多越南朋友都不知道來台灣要玩什麼，甚至有人說台灣不好玩，台灣人引以為傲的夜市，其實越南大城市也很多，反倒是以前中正紀念堂或慈湖的禮兵交接，對越南客來說很新鮮、特別，會想特別去看一下。

觀光署表示，越南客來台數趨緩是因花蓮地震、接連颱風影響，加上中國提供越南簽證優惠等外部因素導致，觀光署針對越南市場推出台灣觀光代言人阮垂仙拍攝宣傳影片，也鎖定越南高端客群，今年第四季也將在越南河內、胡志明推出一連串的宣傳行銷，同時也和旅行社合作推出遊台行程買三送一促銷方案，吸引旅客來台。