前進2024 COP29／遠東新分享循環經濟、減碳亮點

聯合國氣候變化綱要公約第廿九次締約方大會（COP29）於亞塞拜然舉行，來自世界各國的政府、非政府組織、企業領袖以及專家學者齊聚一堂，進行磋商談判與經驗分享，共同對抗氣候變遷。

遠東集團元智大學副教授尤淨纓受邀參加COP29大會，在官方主場—藍區（Blue Zone），以遠東新世紀「循環經濟產品」與「減碳績效」為主軸進行兩場演說，並現場展示遠東新世紀以海洋回收廢棄物再製而成的二○二二 FIFA「海洋回收環保抗爆球衣」以及「百分之百回收聚酯運動鞋」，與會觀眾熱烈反應，對台灣創新實力感到驚艷。

尤淨纓提到，遠東新深耕回收聚酯產業超過卅年，將企業核心能力應用於各種創新與再生技術開發，發展以「陸、海、空」廢棄物為再生原料來源的綠色技術，與全球品牌客戶共創永續價值，建構可持續發展的循環生活圈。回收再生事業從台灣擴展到美國、日本、大陸、越南、菲律賓、馬來西亞等。

尤淨纓也提及遠東新以五大策略開展減碳路徑，二○二三年超前達成二○二五年減碳目標，並重新訂定二○三○年低碳轉型新目標：溫室氣體排放減少百分之五十、綠色產品占比百分之五十、綠色原料占比百分之五十，展現強烈的減碳決心，超越國際標準，積極邁向二○五○年淨零排放。

遠東新也正視氣候變遷帶來的衝擊，透過跨領域技術合作開發各種創新與再生技術，在世界舞台上引領產業低碳轉型。