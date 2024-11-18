明年經濟 一字預測／陳俊宏選「續」 劉宗聖挑「亮」

經濟日報主辦「2025經濟關鍵字大預測活動」，券商公會理事長陳俊宏選「續」，投信投顧公會理事長劉宗聖選「亮」。

陳俊宏指出，自2014年起至今年，台灣加權股價指數翻倍上漲，上市櫃公司家數也陸「續」穩定成長，已高達近2,000家，總市值「續」創歷史新高。

憑藉我國經濟優異基本面，充沛資金動能的連「續」不斷、源源不絕，將可帶動我國各產業接「續」暢旺，台灣經濟發展在國際上表現持「續」光芒萬丈，達成二年有感、四年有變、六年有成政策目標指日可待。

劉宗聖表示，台灣經濟、產業與企業各方面的獲利，在2025年應該會有亮麗的展現，尤其在半導體及AI規格確定後，全世界的接單、生產、銷售，應該都可以取得不錯的數字，所以選「亮」作為經濟關鍵字，期待會有亮麗、亮眼的表現。