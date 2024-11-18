貨櫃、散裝運價醞釀新漲勢 航商緊盯川普政策走向

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導
觀望川普政策，海空運蓄積新漲勢。貨櫃示意圖。 路透
觀望川普政策，海空運蓄積新漲勢。貨櫃示意圖。 路透

觀望川普政策，海空運蓄積新漲勢。貨櫃航運大漲一波後，下階段等待12月可能在農曆年前報到的新一波大出貨潮；散裝則有續航態勢，近月以來海岬型運價漲逾七成；航空業則因逼近耶誕假期，迎來電商搶出貨潮。

貨櫃航商指出，全球因「去中化、美中貿易戰」等議題而引爆的搶運潮，隨著川普聲勢高漲，且在美國大選後一周，已來到首波的波段高點。在美國新舊政府交接之際，貨櫃航運陷入「真空」狀態、等待新漲勢，第二波運價上漲的發動時期，可能會落在川普對中貿易政策明朗後、華人農曆年之前的區間，預期12月上旬較為可能，貨主在未來兩周可能出現觀望期，運價持穩或小跌的機率大。

不過，應注意的是，散裝航運指數（BDI）本月以來大漲近三成，達28.6%，上周五（15日）收1,785點，上漲93點，漲幅5.5%。另外，代表大型船舶的海岬型運價指數（BCI）近月以來大漲逾七成、超過74%，上周五收3,229點，上漲293點，漲幅達9.98%，短線有機會挑戰波段高點。

散裝航商指出，川普當選後「全球重建題材」成為熱議的話題，原物料需求預期心理走強，因此有部分國家或代理商先發動一波原物料的搶運潮，讓海岬型的運價近期出現一波漲勢，帶動整體BDI走強，翻轉今年以來BCI處於弱勢的局面。

至於能否支撐未來數個月的運價，散裝航商指出，仍要看川普的政策，甚至執行面的走向，若川普新政府積極推動全球停戰，且獲得各國的呼應，屆時散裝航運將迎來全新局面。

至於貨櫃方面，上周因貨主進入觀望期，加上船舶供給增加，歐美等主流航線運價回落。航運業界普遍認為，12月到過年這段時間出貨量是最大的支撐動能，有機會出現一波農曆年前拉貨潮；另外美東碼頭工人聚焦碼頭設備自動化的議題談判的演變狀況，以及關稅政策的發展。

川普競選期間已揚言，要對來自中國的商品加徵60%的關稅，而來自墨西哥在內的其他國家進口商品，也要加課10%-20%的關稅。有進口商對路透說，他們已經搶先加速叫貨，避免為中國大陸製商品付出額外關稅。不過，近期貨主進入觀望階段，未來兩周拉貨潮則可能暫時休期。

此前，美國進口商加快拉貨步調，中國大陸出口商則加緊出貨，使得10月遠東出貨北美的貨櫃量大增，美國10月從中國大陸輸入的貨櫃量比去年同期成長8.3%。

川普 美國大選

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