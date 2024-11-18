經濟選書／從公司沒錢 盤點財務錯誤

「明明有獲利，但現金在哪裡？」當你看著損益表的結果，看到公司獲利，卻遇上現金危機：沒有足夠的錢支付薪水或繳稅，或是有其他大筆花費。而你無法理解，為何公司獲利，卻沒有現金。

答案是：利潤就只是利潤，意味你的營收超過支出；當支出超過營收時，則會出現虧損。上述兩者都不代表你手上有現金。利潤是損益表上的項目，現金則屬於資產負債表，兩者大不同。

那麼，我們該如何取得現金？以下是詳細的說明：當你寄出案子的單據時，營收（損益表）會變成應收帳款（資產負債表）。如果你選擇貨到付款，在收款（資產負債表）的當下，你的應收帳款才會變成現金（資產負債表）。

當你收到廠商單據時，就會登記為支出（損益表）和應付帳款（資產負債表）。接著，你須在雙方約定期間內支付應付帳款（資產負債表），然後才知道自己是否還有現金（資產負債表）。

有些公司會歷經幾個月的虧損，但銀行裡還有現金；反之亦然，有些時候公司明明獲利，卻很難湊到足夠的現金來付薪水。

在此警告：即便你的損益表顯示公司每個月都獲利，公司仍可能倒閉。因為你把現金用罄，且沒有足夠信用額度或經常性收入存款，來應付短期現金短缺。

以下是五種可能導致破產的具體例子：

一、接了能獲利的案子，但幾個月後才收款，甚至忘記收款。但是，你必須付錢給員工和其他供應商。

二、未用分批成本制，無法確保每個案子都能獲利。

三、使用現金收付，而非權責發生制。

四、接了能獲利的案子，客戶卻宣告破產，讓你的公司無法兌現應收帳款。

五、購買太多庫存品，給予員工進入倉庫權限，也讓他們自由拿取過多庫存品和消耗品。

今天的勞力無法拿到明天賣，勞力就像旅館的房間，是會消耗的。

假如旅館老闆當天沒有租出某間房，旅館就會少賺錢，因為，當天該房間出租的能力已經消失。

勞力同樣也會耗損。假如你今天未能賣出某人的勞力，那麼他今天的勞力就損失了。沒有賣出的勞動力就永遠消失了，因為時間或日子是無法被取代的。

平均來說，員工一周會工作40個小時，或每年2,080小時。假如扣除假期、節日、會議和培訓時間，每年大約剩下1,900個小時。每位員工大約有91％時間可出售──也就是說，可以計費。

而你一年能實際賣出多少員工時數？為公司產品或服務訂價時，必須包含無法銷售的時間成本。追蹤每位員工可計費的工時，與支付的薪資比對，這就是銷售或可計費工時百分比。

（摘自《公司沒錢的101種財務錯誤》，任性出版）