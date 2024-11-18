友善環境 創造卓越／綠天鵝風險 企業的挑戰與機會

國際清算銀行（Bank for International Settlements, BIS）2020年發布「綠天鵝（The Green Swan）」報告，以「綠天鵝」形容可能超出正常預期範圍的氣候事件，如同黑天鵝事件般具有高度不確定性。

極端天氣 將成嚴峻考驗

時至今日，氣候變遷造成全球暖化，已不只是趨勢，逐年上升的數字，如世界氣象組織氣候監測與氣候狀態報告中發現2023年7月3日成為人類有紀錄以來最熱的一天，地球平均氣溫超過17℃，揭示極端天氣對氣候暖化的嚴峻挑戰。

世界氣象組織秘書長Petteri Taalas嚴正指出，減少溫室氣體排放量比任何時候都更加緊迫，氣候行動不是有錢才做，而是必須要做。

無獨有偶，聯合國環境規劃署2023年11月發布《2023年排放差距報告》指出，2021年到2022年全球溫室氣體排放量增加了1.2%，達到574億噸二氧化碳當量。更顯示除非各國加大氣候行動力度，比現有承諾更進一步，否則全球氣溫將比工業化前水平上升2.5℃至2.9℃。

到2030年，全球溫室氣體排放量必須下降28%至42%，才能實現全球升溫控制1.5℃以內之目標。

未來很有可能，每年都有新的報導指出「全球有紀錄以來最熱的10月」、「史上同期最暖」，不確定因素、不可預期的自然災害太多，我們要留意的環境造成經濟與社會影響，如糧食短缺造成飢餓、氣候難民等，諸如此類，已經不只是組織內節能減碳的問題，更要主動示警風險與危機，讓氣候造成的不可預測大環境系統下「綠天鵝」事件，變成組織須面臨的常態性挑戰。氣候緊急狀況已是不可逆、不可預測，但持續發生的狀況。

全球減碳 加大行動力度

而PwC《2023年淨零排放經濟指數報告》從2012至2022年期間，全球GDP成長34%，能源消耗和碳排放量增加速度減緩，全球脫碳率（碳排放密集度降幅）每年下降1.4%。以全球淨零須攜手實踐，各國都應該共同努力在2030年前全球脫碳率提升至17.2%，才能促使升溫幅度控制在1.5℃以內。

如同聯合國氣候變遷綱要公約氣候峰會（COP28）提出「全球盤點（Global StockTake）」，以升溫幅度控制在1.5℃以內，需要在2030年比2019年減碳43%。逐步淘汰化石燃料的協議，以社區為單位的氣候調適，且提升再生能源使用強度，減碳已刻不容緩。

對於企業而言，面臨「綠天鵝」風險，分為實體與轉型，前者實體風險為立即性或長期性氣候模式變化造成營運中斷，而轉型風險為政策法規、市場、技術等造成對企業財務衝擊或名聲風險。

本專欄接下來將以產業實務經驗，歸納出台灣企業可能會遇到那些綠天鵝事件，而在因應過程中，企業會面臨的挑戰與機會。