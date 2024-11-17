國內最權威ATLife台灣輔具暨長期照護大展 明年4月登場

由國立陽明交通大學ICF暨輔助科技研究中心與展昭國際企業股份有限公司主辦的「ATLife台灣輔具暨長期照護大展」，預定於2025年4月10日至13日在台北南港展覽館1館盛大舉行。ATLife為台灣規模最大的長照與輔具雙主題展覽，2024年共有來自八個國家及地區210家參展廠商，展出超過3,000件輔具與服務，舉辦超過20場專業論壇活動，吸引11萬6,245人次參觀。

ATLife台灣輔具暨長期照護大展是國內最權威、也是最具規模的長照與輔具大展，今年包含在B2B的參觀人數就就有4萬8,822人次，在B2C更有6萬7,422人次，另有國際參觀者來自36個國家及區域，成效斐然。2025年將趁勝追擊，持續聚焦長照與輔具兩大核心主題，為產業與廠商提供更優質精準的商業機會與交流平台。

ATLife共規劃七大展區，包括行天下、居家好幫手、智慧照顧與科技、溝通零距離、運動復健與樂活、護具義肢矯具與銀髮長照園區，其中「銀髮長照園區」為全台唯一針對長照服務規劃之展區，專區內將展出十大類銀髮服務，包括：銀髮長照專業服務、銀髮長照安心保障、銀髮長照優食、銀髮長照好服穿、銀髮長照住幸福、銀髮長照好出行、銀髮長照育樂、破除樓梯障礙、安寧緩和、臨終習題等，為廠商搶進2025年台灣超高齡社會的無限商機，也提供參觀者一次獲取長照服務資訊的最佳平台。

AI技術應用的持續發展，為台灣正在面臨的少子化、人口高齡化、醫療人力缺口等問題提供最佳解決方案。ATLife亦聚焦於醫療照護的數位智慧發展趨勢，強力邀請智慧醫療設備、遠端照護及智能照護系統等廠商展出，展示「智慧照護與科技」的軟硬體整合應用，提供醫院、照護機構、建設公司等買主以及個別照護者媒合機會，提升整體照護品質，減輕照護負擔，促進產業創新。

為了支持政府的政策，誘發台灣本土企業為高齡科技的發展、轉型循環經濟的進步啟動準備，攻略臺灣與歐、美、日本長照科技照護租賃市場，ATLife自2023年起辦理全國唯一 台日專家聯手評選「臺灣租賃輔具精品獎」，僅ATLife之參展廠商可報名此獎，且進入複審的每個參賽產品皆可獲優惠資格，報名由日本輔具租賃實務首席顧問五島清國部長提供的「臺灣或日本輔具租賃事業商業模式」個別廠商諮詢服務，以及眾多展場曝光良機，歡迎廠商踴躍報名。

「ATLife台灣輔具暨長期照護大展」於2025年4月10日至13日在南港展覽館1館舉行，展期間還將有多場智慧應用、長照趨勢、輔具創新等論壇，以及針對消費者端設計的長照服務分享會，凡於2024年11月30日前報名之廠商，可享有早鳥攤位費折扣，機會難得，敬請把握。更多展覽詳情與報名資訊，請至ATLife官方網站查詢(https://www.chanchao.com.tw/ATLife/)。