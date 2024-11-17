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中陽集團攜手羅慧夫基金會 伴顱顏缺陷家庭遊異想新樂園

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
羅慧夫顱顏基金會執行長陳依伶(中)頒發感謝狀給中陽集團董事長張博鈞(右)。中陽集團提供
羅慧夫顱顏基金會執行長陳依伶(中)頒發感謝狀給中陽集團董事長張博鈞(右)。中陽集團提供

羅慧夫顱顏基金會17日在台中異想新樂園舉辦「2024中部地區顱顏家庭年會暨得福獎助學金頒獎」活動，共有166組顱顏家庭、539人相聚一堂。中陽集團號召旗下大買家、中陽建設夥伴一同響應支持，給予這些面對先天挑戰的家庭，莫大的支持與鼓勵。

活動開始，由一群經過語言治療的顱顏孩子，所組成的「小小說故事劇團」，用童趣盎然的方式，透過演說演繹感人的兒童繪本故事，這不僅是孩子們語言治療成果的展現，更是他們自信與成長的最好證明。

同時，基金會每年舉辦的「得福獎助學金」，今年共有233位在學業及各項才藝有優秀表現的顱顏孩子獲獎，其中有60位是來自台中、彰化及南投，每一位獲獎者背後，都是他們與家人不屈不撓、勇敢追夢的感人故事。

中陽集團董事長張博鈞表示，集團長期以來關注文化、教育與人文關懷，透過各種公益活動及捐助計畫回饋社會，也鼓勵員工積極參與並關注各種社會議題，期許激發更多正向力量。

張博鈞希望藉由這次與羅慧夫顱顏基金會的合作，為顱顏孩子及家庭帶來更多力量與希望，讓他們可以在正面友善的環境下成長。

自1996年成立以來，羅慧夫顱顏基金會中部分會陪伴了中部地區無數顱顏患者及其家人。累計服務了3,320個家庭，提供495人次的醫療補助，幫助患者重新找回笑容；同時提供2,754人次的經濟補助，減輕無數家庭的經濟壓力。

今年是羅慧夫顱顏基金會增設得福獎助學金服務第23年(2002年開辦)，己鼓勵全台3,177人次先天顱顏缺陷患者在不同的領域綻放異彩。

羅慧夫顱顏基金會執行長陳依伶表示，每年看見顱顏青年在不同領域的優異表現，更加確定基金會提供獎助學金是正確的決定。

羅慧夫顱顏基金會自1989年12月，由羅慧夫醫生創辦成立至今35年，秉持著「生命的不完美，可以用愛彌補」的理念，一直致力於唇顎裂、小耳症及其他先天性顱顏患者包括生理、心理、社會的全人服務。

基金會成立至今，已給予超過4萬3,000人次窮困顱顏患者醫療費、交通費、幼教補助、課後補助、生活津貼及獎助學金等經濟補助、8萬5,000人次專業社會工作服務，幫助他們接受良好醫療照護並建立自信。

羅慧夫顱顏基金會在異想新樂園舉辦中部地區顱顏家庭年會。中陽集團提供
羅慧夫顱顏基金會在異想新樂園舉辦中部地區顱顏家庭年會。中陽集團提供

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