遠東巨城最美聖誕樹點燈 贊助美聲公益傳愛

Big City遠東巨城購物中心16日舉辦迎接年度耶誕樹點燈儀式，15米高的耶誕樹結合璀璨繽紛煙花效果，銀白色的LED流蘇燈瀑布搭配五彩絢爛盛開光影交互閃耀美不勝收，還有穿著耶誕老人裝扮的吉祥物阿Mall和Mall妹超大公仔坐在巨型禮物盒上及金色麋鹿的環繞陪伴，漫天燈海充滿溫暖耶誕氛圍。全台最吸睛的耶誕樹亦在原聲國際學院合唱團一首首天籟聖誕組曲演出中點亮，也為2024全台壓軸周年慶揭開盛大序幕。

善用各項優勢致力為社會注入正能量，巨城今年擴大舉辦「捐血癌篩腹超大活動」，在新竹市衛生局、扶輪社3501地區社員大力贊助與支持下，短短3小時完成1,427人癌篩檢驗，集結各界力量共同為民眾健康盡一份心力，也收到各方對巨城多年來投入公益的用心讚不絕口。2020年，巨城首次攜手肝基會創全台先例，在購物中心舉辦「時尚X健康名人講座」以及「千人免費肝篩」兩大創舉活動，意義非凡。今年，巨城再次領先全台零售商場，舉辦「慈善領導力 x 時尚力」講座，由遠東巨城購物中心董事長李靜芳、肝病防治學術基金會執行長粘曉菁及國立台灣科技大學資管系特聘教授盧希鵬共同主講，知名企業董座、業界精英及巨城夥伴踴躍報名座無虛席，近1個半小時精采對談，現場歡聲笑語、掌聲不斷，遠東巨城購物中心表示「感謝各界把巨城當成愛的平台，將愛傳遞下去。巨城竭力發揚社會核心價值，共創共融共好理念，與大眾一起回饋社會，持續發揮全台第一公益平台的影響力。」

開幕至今，巨城已攜手各界舉辦逾3,800場活動，超過280個單位受惠，其中，財團法人犯罪被害人保護協會新竹分會，11月20日將連續5天在巨城1F創藝廳舉辦「馨生公益市集」，針對重傷害犯罪被害人照顧者實施關懷活動，巨城提供免費場地舉辦市集活動，希望馨生人揮別過去的傷痛，建立新的生活態度、風格、方向，一步步邁向嶄新的生活。

巨城邁向營運13年，2024年先獲「遠見ESG企業永續獎」殊榮，「AREA亞洲企業社會責任獎」負責任企業領袖獎、綠色領導獎、社會公益發展獎等三大獎，蟬聯「HRAA亞洲最佳企業雇主獎」、「天下永續公民小巨人獎」，並以實踐綠色營運、深耕在地藝文勇奪「2024 TSAA台灣永續行動獎」。巨城致力於人才發展，凝聚廠商與員工向心力發揮共好價值，延伸幸福企業對社會影響力的成果有目共睹。