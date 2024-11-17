合作推廣環境友善 環境部與美津濃馬拉松接力賽

延續今年6月間環境部部長彭啓明公開支持奧運史上首次向氣候變遷負責的巴黎奧運理念，環境部今年起陸續與國內大型體育賽事合作，以環境教育理念結合減塑、低碳、淨零等議題來推動賽事的環境友善措施。

在今日這場美津濃馬拉松接力賽，除協助提供選手環保材質衣服及循環杯，要求主辦單位採用電子化賽事資訊等多元方式，讓體育賽事也能環境友善外，彭啓明更親自帶領同仁現場參與，為淨零排放作示範，也盡一份心力，也鼓勵更多民眾能認同與支持，進而形成體育環保的新文化。

對於體育賽事如何辦得環境友善？彭啓明表示，其實可以先從減少碳排放來做起，例如：可以減少一次性活動背板、帆布及輸出物的使用，改以LED螢幕呈現或重複利用資源；賽事簡章與完賽證明採用無紙化或數位宣傳方式，減少紙張及文宣品使用；選用再生或環保材料製作獎盃、獎牌與紀念品；提供低碳餐飲選項，鼓勵使用在地食材，減少食物運輸碳排放。以上這些都是主辦單位很容易推行環境友善的方式。

彭啓明感謝美津濃公司及中華民國運動休閒推廣協會願意以實際行動來支持環保，更期待後續能與各主管機關或運動賽事主辦單位等在環境永續、淨零排放或環境教育等議題上進行合作，逐步帶動全民體育賽事環境友善風氣，共同打造體育環保新文化。